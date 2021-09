Koronakuplan vaikutukset pieniin lapsiin

Puolitoista vuotta omassa kuplassa tuntuu aikuisesta raskaalta. Toisaalta aika on pitänyt sisällään myös vapauttavia ja arkea helpottavia asioita.

Oletko miettinyt koronakuplan vaikutuksia pieniin lapsiin? Jakso ei välttämättä ole pitkä vaan voi edustaa koko elämää tai tiettyä kehityksellistä vaihetta. Varhaiskasvatuksessa on lapsia, joiden läheisyyden kokemiseen ja jopa puheenkehitykseen vaikuttaa merkittävästi se, että henkilökunta on pitkän aikaa sonnustautunut kasvomaskeihin.

Jo ennen pandemiaa olimme tilanteessa, jossa psykologien ja puheterapian asiakasjonot olivat liian pitkiä. Nyt tilanne on räjähtänyt sietämättömäksi. Psykologin palveluita odotetaan ei-kiireellisissä asioissa jopa puolitoista vuotta. Lisäksi puhumattomia kolmivuotiaita, epäselvästi puhuvia lapsia äännevirheineen tulee puheterapeutille ovista ja ikkunoista kaiken muun työn lisäksi. Puheterapiajonot ovat niin pitkiä ettei kunta palveluntarjoajana yksinkertaisesti pysty vastaamaan palvelun tarpeeseen ja lapset jäävät ilman heille kuuluvaa apua.

Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu ja miten palvelujen saatavuus loppujen lopuksi muuttuu, kun sote astuu voimaan. Paljon on puhetta ja lupauksia, mutta kukaan ei tiedä todellisuuden toteutusta riittääkö se vastaamaan oikeaa tarvetta. Lisäksi alueelliset erot ovat suuria. Etelä-Pohjanmaa on kartalla vain musta aukko. Vaikka me kaikki, kuntapäättäjät ja virkamiehet, olemme uuden edessä, lasten tarpeet eivät odota. Monessa perheessä tilanne on sietämätön. Meillä on oireilevia lapsia pitkissä jonoissa, jotka tarvitsevat apua heti eikä joskus myöhemmin.