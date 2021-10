Koronapassi otettiin käyttöön monissa ravintoloissa – ”Hyöty on yöravintolatoiminnassa niin iso, että se kannattaa”

Useissa ravintoloissa otettiin lauantain vastaisena yönä käyttöön koronapassi, jonka avulla ne pystyvät pidentämään aukioloaikoja ja ottamaan enemmän asiakkaita sisään kuin koronarajoitukset ovat aiemmin sallineet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että yöravintoloissa passi on otettu tai tullaan ottamaan käyttöön hyvin laajasti leviämisvaiheen alueilla.

Lapin mukaan passi vaikuttaa lähtökohtaisesti toimivalta järjestelyltä, joskin osaltaan se sitoo henkilökuntaa, josta on muutenkin nyt alalla pulaa.

- Totta kai jokainen toimenpide, joka vie lisää resursseja, on tällä hetkellä myrkkyä. Mutta toisaalta hyöty on yöravintolatoiminnassa niin iso, että se kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön, Lappi sanoo.

Koronapassina toimii EU:n digitaalinen koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai terveydenhuollosta pyytämällä tulosteena. Passin voi tulostaa myös itse kotona. Koronapassi kertoo saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Espoolaisesta yökerhosta poistettiin kolmannes asiakkaista

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan koronapassi oli lauantain vastaisena yönä otettu tarkastetuissa ravintoloissa hyvin käyttöön. Koronapassin käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaisille, joten lauantain vastaisena yönä passillisia paikkoja etsittiin ravintoloiden some-kanavilta.

- Tänään on enemmänkin näitä passillisia paikkoja, niin päästään enemmän kokemaan sitä, minkälainen menininki on, Lehikoinen kertoo.

Eräässä espoolaisessa yökerhossa oli Lehikoisen mukaan jouduttu tyhjentämään viime yönä puolenyön jälkeen noin kolmannes asiakkaista, koska heiltä ei löytynyt koronapassia. Passittomien poistamisesta ravintoloista tai jonosta käännyttämisistä oli Lehikoisen kuuleman mukaan kuitenkin selvitty enintään pienellä nurinalla. Myös muutama turisti oli ihmetellyt koronapassin vaatimista, koska eivät olleet tietoisia lainsäädännöstä.

Omakanta oli viime yönä joillakin ravintoloiden asiakkailla kaatuillut hetkellisesti, koska monet kirjautuivat sivustolle juuri puolenyön aikaan. Lehikoinen suositteleekin koronapassin lataamista etukäteen.

- Sen saa pdf-tiedostona tallennettua puhelimeen. Ei sitä kannata siihen ravintolajonoon jättää, Lehikoinen kertoo.

Passit tarkastettiin puoliltaöin – huijausyrityksiä tuli vastaan

Helsinkiläisessä Wallis-ravintolassa passin kokeilu aloitettiin heti puoliltaöin lauantain vastaisena yönä. Wallis-ravintoloiden ketjujohtaja Timo Nyyssönen kertoo, että ennen puoltayötä kaikilta sisällä olleilta tarkistettiin koronapassit. Sisällä oli tuolloin arviolta 50-60 asiakasta.

- Meitä oli kolme tarkastamassa, ja siihen meni ehkä vartti. Muutamalla ei passi toiminut tai piti latailla, mutta valtaosalla tämä sujui moitteettomasti.

Tämän jälkeen väkeä alettiin ottaa jonosta sisälle lisää, ja heidän passinsa tarkastettiin ovella.

Nyyssönen arvioi, että ongelmaksi voivat muodostua yritykset käyttää oman passin sijasta esimerkiksi kaverin passista otettua kuvakaappausta. Tällaisia tapauksia tuli ilmi Wallisin yössä.

- Ohjeen mukaan henkilötodistusta ei ole pakko tarkastaa. Mutta nuorilla tällainen tökkää siihen, että heiltä paperit kysytään, Nyyssönen sanoo.

Nyyssösen arvio on, että ravintolat joutuvat nyt arvioimaan, mikä on järkevää. Passi voi olla voimassa tiettyinä kellonaikoina, jolloin sillä vältetään koronarajoitukset, ja toisaalta esimerkiksi arkena voidaan toimia rajatummilla asiakaspaikoilla ja aukioloilla.

Ravintoloilla on myös mahdollisuus pitää vain tietty osa ravintolasta passillisena.

Esimerkiksi Noho Partnersin helsinkiläisen Ravintola Teatterin yläkertaan vaaditaan lauantai-illasta koronapassi, kun alakerta sulkeutuu rajoitusten mukaisten aukioloaikojen mukaisesti, kertoo yhtiön pääkaupunkiseudun ruokaravintoloiden liiketoimintajohtaja Benjamin Gripenberg.

Gripenbergin mukaan yhtiön 250 ravintolasta vain muutamassa otetaan tänään koronapassi käyttöön.

Koronapassin käyttö ja toimintatavat täytyy kuitenkin kirjata ravintolan omavalvontasuunnitelmaan, joten ravintola ei voi noin vain vaatia koronapassia esimerkiksi yllätyksellisen asiakasryntäyksen jälkeen lisätäkseen rajoitettujen asiakaspaikkojen määrää.

Työvuorot uusiksi ja sovellukset puhelimiin

Suuri ravintolatoimija HOK-Elanto kokeilee koronapassia 15 ravintolassa pääkaupunkiseudulla lauantaista alkaen. Toimialajohtaja Henriikka Puolanteen mukaan passin voimaantulo tapahtui lopulta niin nopealla aikataululla, ettei sitä lähdetty kokeilemaan vielä lauantain vastaisena yönä. Passin voimaantuloa varten piti ehtiä toimittaa selkeät ohjeet ravintoloille ja esimerkiksi varmistaa, että passien tarkastamiseen tarkoitettu sovellus saadaan käyttöön tarvittavissa puhelimissa.

- Lisäksi esimerkiksi henkilökunnan työvuorot on pitänyt julkaista hyvissä ajoin, ja aukiolojen pidentyminen tarkoittaa listoihin muutoksia. Piti myös kartoittaa, että meillä on tarpeeksi ovimiehiä ovilla tarkastamassa koronapassit, Puolanne kuvailee.

Hänen mukaansa passin liiketoiminnalliset edut ovat kuitenkin merkittäviä etenkin yöravintoloissa, joissa rajoitukset ovat olleet todella kovat.

- Siellä on pitänyt lopettaa anniskelu puoliltaöin, ja nyt koronapassin avulla aikaa on mahdollista saada aamuneljään saakka. Ja toisaalta pienemmissä illanistujaispaikoissa on voinut puolet asiakaspaikoista olla käytössä, esimerkiksi 60 paikasta 30 – kyllä tässä merkittäviä liiketoiminnallisia etuja on, ja haluamme tänään katsoa, miten tämä toimii, Puolanne sanoo.

STT – Susanna Jääskeläinen, Elias Peltonen