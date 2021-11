Koronapassin lukijasovellukseen ongelman ratkova päivitys – näyttää nyt vihreää myös heti kolmannen rokoteannoksen saamisen jälkeen

Koronapassin ongelmat kolme rokoteannosta saaneiden kohdalla on korjattu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n koronatodistuksen lukijasovelluksessa on ollut ongelmana, että kolme rokoteannosta saaneiden kohdalla se on näyttänyt punaista, jos kolmannen rokotteen saamisesta on kulunut alle viikko. Näin kolme annosta saanut ei esimerkiksi ole välttämättä päässyt sisään ravintolaan, vaikka hänen rokotesuojansa on ollut riittävä.

Nyt sovellukseen on tehty päivitys, jonka myötä rokotustodistus näkyy hyväksyttynä myös heti kolmannen annoksen saamisen jälkeen. Päivitys tuli sovelluskauppoihin maanantaina.

Viime viikolla kolmansia annoksia oli annettu Suomessa jo kymmeniätuhansia.