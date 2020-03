Koronapelko kalvaa – Venäjä kielsi hengityssuojaimien viennin maasta

Venäjä on kieltänyt muun muassa hengityssuojaimien, kaasunaamarien ja suojakäsineiden viennin maasta uuden koronaviruksen leviämisen vuoksi. Viranomaisten mukaan määräyksen tarkoituksena on suojella venäläisten etuja.

Demokraatti.fi/STT

Kyseessä on väliaikainen toimi, joka näillä näkymin päättyy kesäkuun alussa.

Venäjä on jo kieltänyt lähes täysin maahantulon kiinalaisilta, vaikkakin maan kansallinen lentoyhtiö Aeroflot lentää edelleen joihinkin kohteisiin Kiinassa. Venäjä on niin ikään rajoittanut voimakkaasti iranilaisten ja Etelä-Koreasta tulevien maahanpääsyä.

Indonesian viranomaiset ovat takavarikoineet liki puoli miljoonaa hengityssuojainta tavaratalosta maan pääkaupungin Jakartan läheltä. Poliisin mukaan tavaratalolla ei ollut lupaa myydä hengityssuojaimia, joiden hinnat ovat pompanneet huikeasti ylöspäin koronaviruksen myötä.

Australian suurin tavarataloketju Woolworths ilmoitti keskiviikkona rajoittavansa vessapaperin myyntiä neljään pakettiin per asiakas sen jälkeen kun viruspaniikin valtaan joutuneet ihmiset olivat urakalla tyhjentäneet hyllyjä. Myös käsidesistä ja hengityssuojaimista on jatkuva pula.

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi ymmärtävänsä ihmisten reaktioita, mutta yritti silti rauhoitella yleisöä.

– Ymmärrän että ihmiset ovat huolissaan ja lähtevät ostoskeskuksiin, mutta neuvoni on, ettei se ole tarpeellista, Morrison sanoi radiohaastattelussa.

Intian pääministeri Narendra Modi kertoi keskiviikkona jättävänsä väliin perinteisen holi-juhlan ensi viikolla. Juhlassa osallistujien päälle roiskutetaan vettä ja maalia kaupunkien kaduilla.

Japanissa Tokion viranomaiset kehottivat keskiviikkona ihmisiä olemaan osallistumatta jokavuotisiin kirsikankukkien puhkeamiseen liittyviin juhliin virusvaaran vuoksi.

Maailmalla jo noin 93 000 tartuntaa

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Kahdessa viikossa on kuollut lähes 80 ihmistä.

Tiistaina maa kertoi yrittävänsä hillitä tartuntoja vapauttamalla 54 000 vankia, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC. Iranin viranomaisten mukaan vankeja on vapautettu ylitäysistä vankiloista sen jälkeen, kun heidät on ensin testattu viruksen varalta.

Iranissa virukselta ei ole välttynyt edes maan poliittinen eliitti. BBC:n mukaan 290 parlamentin jäsenestä 23:lla on todettu tartunta.

Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten Italiasta. Maa on kertonut noin 2 500 tartunnasta, ja lähdes 80 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Yhteensä tartuntoja on maailmalla todettu noin 93 000.