Koronarokotukset pakollisiksi? – Euroopan maissa on hyvin erilaisia suunnitelmia

Keskustelu pakollisista rokotuksista on käynnissä paitsi Euroopassa myös Suomessa. Esimerkiksi työelämän koronapassi on pohdinnassa hallituksen, työnantajapuolen ja työntekijäpuolen yhteisessä kolmikannassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on aika harkita koronarokotusten muuttamista pakollisiksi.

Monissa Euroopan valtioissa pakollisia rokotuksia on vaadittu jo ainakin osalle väestöstä.

Itävalta on toistaiseksi yksi harvoista valtioista, joka aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuun alusta lähtien. Saksan parlamentissa äänestetään vuoden loppuun mennessä siitä, määrätäänkö koronarokotteet kaikille pakollisiksi. Tanskassa on taas hyväksytty laki, joka sallii työnantajan vaatia koronapassia työntekijöiltään.

Monissa maissa koronarokotukset on määrätty pakollisiksi vain osalle väestöstä.

Italia oli yksi ensimmäisistä maista, joka velvoitti hoitohenkilökunnan koronarokotuksiin potilaiden suojelemiseksi.

Syyskuussa Ranska seurasi perässä, ja samaa suunnittelevat myös Puola ja Britannia, jotka aikovat ottaa pakolliset rokotukset käyttöön ensi keväänä.

Ruotsi ei suunnittele pakollisia rokotuksia.

Kreikka ja Tshekki ovat ilmoittaneet tekevänsä rokotuksista pakolliset kaikille yli 60-vuotiaille. Kreikan mukaan se aikoo jatkossa sakottaa sellaisia yli 60-vuotiaita, jotka eivät ole ottaneet rokotetta.

Ruotsissa maan terveysministeri on taas ilmoittanut, ettei maa suunnittele pakollisia rokotuksia. Näin on myös muun muassa Bulgariassa ja Sloveniassa.

Lisäksi eri maissa on voimassa säännöksiä, jotka rajoittavat ei-rokotettujen pääsyä paikkoihin. Muun muassa Italiassa ja Ranskassa rokotuspassi vaaditaan moniin julkisiin tiloihin pääsyyn.

Suomen etelänaapuri Viro otti syksyllä käyttöön tiukat rajoitukset rokottamattomille maan tuolloin pahan koronatilanteen kohentamiseksi.

Rokottamattomana ei pääse ravintoloihin, baareihin tai kahviloihin, eikä pelkkä negatiivinen testitulos avaa ovia myöskään konsertteihin, elokuviin, teattereihin, museoihin, näyttelyihin tai kokouksiin.

WHO: pakolliset rokotukset vasta viimeinen keino.

Ilman vastusta ja vilkasta julkista keskustelua ei rokotepakkoa ole kaikkialla hyväksytty. Esimerkiksi Italiassa on järjestetty protesteja niin rokotepassia kuin koronarajoituksia vastaan syksyn aikana.

Myös Itävallassa järjestettiin lauantaina yli 40 000 ihmistä kerännyt protesti pakollisia rokotuksia vastaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on myös suhtautunut pakollisiin rokotuksiin osittain varauksella. Järjestön mukaan niiden tulisi olla vasta viimeinen keino, kun kaikki muut keinot rokotekattavuuden kasvattamiseksi on jo käytetty, kertoi WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge Sky Newsille.