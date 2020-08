Koronatartunnan saanut asioi Vaasan ravintoloissa

Vaasassa on todettu tänään koronavirustartunta ihmisellä, joka on asioinut useammassa vaasalaisessa ravintolassa. Asiasta tiedottaa Vaasan kaupunki.

Demokraatti.fi/STT

Tartunnan saanut on vieraillut 15. elokuuta The Old Irish Pubissa ja Oliver’s Innissä 15. elokuuta ja 16. elokuuta välisenä yönä kello 22.30–01 välillä sekä ravintola Jukussa 16. elokuuta kello 12–13 välillä.

Tartunnan saanut on kaupungin mukaan asetettu eristykseen ja hän on kotihoidossa. Terveysviranomaiset ovat olleet yhteydessä suurimpaan osaan tautitapauksen altistamista henkilöistä ja heidät on asetettu karanteeniin.

Kaupunki pyytää samoissa paikoissa asioineita ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita.