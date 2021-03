Koronatartunnoissa pieni käänne positiiviseen – ”Ei tässä ole varaa huoahtaa edelleenkään”, johtajaylilääkäri Varsinais-Suomesta sanoo

Suomessa koronaviruksen kahden viikon tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 8 957 tartuntaa, mikä on 318 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT käyttää kahden viikon tartuntalukujen vertailussa THL:n näytteenottopäivien mukaisia tartuntamääriä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on laskenut muutaman päivän ajan. Seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on puolestaan ollut laskussa noin viikon ajan.

– Se ei vielä erotu sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä. Meillä sairaalakuormitus on edelleen korkealla tasolla. Samoin on tehohoidon kuormitus, sen suhteen ollaan ihan huippulukemissa tällä hetkellä. Että ei tässä ole varaa huoahtaa edelleenkään, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä Suomen toiseksi korkein ilmaantuvuusluku, noin 255. Korkein luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, vajaat 320.

Tällä me pärjäämme, mutta tästä ei saisi nousta.

Husissa ei infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan vielä voida puhua merkittävästä laskusta. Hän sanoo, että ilmaantuvuusluvun lasku johtuu tällä hetkellä siitä, että maaliskuulle ajoittunut tartuntamäärien huippuviikko putoaa päivä kerrallaan pois.

– Nelisen viikkoa on oltu enemmän tai vähemmän samalla tasolla. Yhdellä viikolla tartuntamäärä oli isompi ja se nousu on taittunut, mutta se ei ole merkittävää taittumista, hän kuvailee.

Järvinen arvioi, että ero Varsinais-Suomen tilanteeseen on siinä, että toisin kuin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa tuli paljon tartuntoja yhdessä tunnistetussa ryppäässä. Kun rypäs saadaan hallintaan, tilanne voi parantua oleellisesti.

Sairaalahoidon tilaa Järvinen kuvailee vakaaksi. Joitakin potilaita on siirretty muiden sairaanhoitopiirien sairaaloihin, mikä on auttanut vähentämään kuormitusta.

– Tällä me pärjäämme, mutta tästä ei saisi nousta. Jos määrä lähtee nousemaan, se tarkoittaa merkittäviä leikkauksia muuhun, lähinnä leikkaushoitoon.

Husin alueen tehohoidon paikoista noin 40 prosenttia on nyt koronaviruspotilaiden käytössä.

– Muitakin sairauksia on, ja tehohoitopaikat ovat tavallisestikin aika hyvässä käytössä. Lisäksi pitää aina olla jokunen tyhjä paikka sisään tulevalle potilaalle, joka on vaikeasti sairas tai tulee leikkauksesta.

Vaikka nyt tartunnat loppuisivat kuin seinään…

VARSINAIS-SUOMEN PIETILÄN mukaan sairaalahoidon tarve jatkaa edelleen kasvuaan, vaikka tämänhetkiset rajoitustoimet näyttävät ainakin hidastaneen tartuntojen kasvuvauhtia ja ehkä jopa kääntäneen ne laskuun. Tämä johtuu siitä, että nyt sairaalaan hakeutuvat jo aiemmin tartunnan saaneet.

– Vanha nyrkkisääntö oli, että viisi päivää tartunnasta diagnoosi, viisi päivää siitä sairaalaan ja siitä viisi päivää teholle. Eli vaikka nyt tartunnat loppuisivat kuin seinään, tulee kahden viikon päästä vielä heitä, jotka ovat eilen sairastuneet.

Pietilä on huolissaan tartuntojen määrästä, vaikka ne eivät olekaan kehittyneet huonompaan suuntaan.

– Meillähän on aika tiukat toimet käytössä, ja siitä huolimatta (tartuntojen määrä) ei ole tämän enempää kääntynyt laskuun. Siitä olen hieman huolissani.

THL:N MUKAAN tänään on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta ja 422 uutta koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista tehohoidossa on 54.

Koko maan osalta ilmaantuvuusluku kahden viikon osalta on vajaat 162.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa. Yhteensä on todettu 822 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Noin 840 900 ihmistä on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen Suomessa. Määrä on lisääntynyt lauantaista noin 11 000 rokotetulla. THL:n rokoteluvut eivät päivittyneet sunnuntaina. Toisen annoksen on saanut nyt vajaat 88 100 ihmistä.

Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on noussut 15,1 prosenttiin. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

Uutista täydennetty klo 16.04 Husin Asko Järvisen osuudella.