Koronatartuntojen määrä nousi jälleen ennätystasolle Tanskassa

Tanskassa vahvistettiin tiistaina ennätysmäärä koronavirustartuntoja jo toista päivää peräkkäin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuorokauden aikana maassa vahvistettiin 8 314 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Statens Serum Institut -laitoksen (SSI) luvuista. Päivittäiset tartuntaluvut ovat nelinkertaistuneet marraskuun alusta, kertoi uutistoimisto Ritzau.

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä ei ole kasvanut yhtä nopeasti. Heitäkin on kuitenkin kaksi kertaa niin paljon kuin marraskuun alussa.

Bispebjergin sairaalan teho-osaston ylilääkärin Christian Wambergin mukaan tartuntojen lisääntyminen ei toistaiseksi ole näkynyt sairaalahoitoa tarvitsevien jyrkkänä kasvuna, sillä tartuntoja todetaan nyt eniten lapsilla. Tauti on lapsilla yleensä lievempi.

Wamberg huomauttaa kuitenkin, että tartunnat ovat kuukauden aikana lisääntyneet tasaisesti, mikä lisää tulevaisuudessa painetta myös sairaaloissa.

Ministeri: Omikron pian hallitseva

Tanskassa oli tiistaina 498 potilasta sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, heistä oli 70 tehohoidossa.

- Kysymys on, pitääkö nyt odottaa viikko tai kaksi, ennen kuin näemme sairaalapotilaiden määrässä jyrkän kasvun, Wamberg sanoi Ritzaun mukaan.

Kaikista koronatesteistä positiivisia on maassa nyt 4,13 prosenttia, mikä on epidemian korkeimpia lukemia.

Erittäin tartuttavan omikronmuunnoksen arvioidaan nousevan pian hallitsevaksi muunnokseksi Tanskassa, kirjoitti terveysministeri Magnus Heunicke tiistaina Twitterissä.

Viruksen tartuttavuusluvuksi on laskettu maassa tällä hetkellä 1,1, mikä tarkoittaa epidemian olevan kasvussa. Heunicken mukaan tartuttavuusluvun odotetaan omikronin vuoksi edelleen kasvavan.

Tartuntoja yritetään ehkäistä muun muassa pidentämällä koulujen joululomia.

Norja tiukentaa toimenpiteitä

Omikronmuunnos leviää nopeasti myös Norjassa, jossa tartuntoja pyritään torjumaan tiukoilla toimilla. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on maassa nyt 363 ihmistä.

Norjan hallitus päätti maanantaina muun muassa kieltää keskiviikosta alkaen kuukaudeksi kaiken alkoholitarjoilun ravintoloissa ja baareissa. Samalla kerrottiin lisäksi muun muassa etätyösuosituksesta.

Keskiviikkona tiukentuvat myös karanteenisäännöt. Samassa taloudessa asuville ja siihen verrattaville ihmisille kuten kumppaneille karanteenisäännöt ovat erilaiset kuin muille altistuneille, kirjoittaa sanomalehti VG.

Koronatartunnalle altistuneet lähimmät kontaktit voivat vapautua karanteenista käymällä koronatestissä viikon kuluttua. Muut altistuneet voivat käydä testissä jo kolmen päivän kuluttua. Jos testi on negatiivinen, töihin voi mennä. Edelleen on kuitenkin oltava ”vapaa-ajan karanteenissa”, eli vapaa-aika on vietettävä kotona.

Myös vapaa-ajan karanteenista vapautuu, jos viikko altistumisen jälkeen tehtävä testi on negatiivinen.

Uutista täydennetty kauttaaltaan.