Koronatartuntojen määrä Suomessa on laskusuunnassa – alueellisesti ilmaantuvuuden suunta vaihtelee

Kahden viikon koronatartuntojen määrä on laskusuunnassa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 7 454 tartuntaa, mikä on 2 155 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 331 uutta koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on koko maan osalta reilut 134. Kaikkiaan koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt 80 068.

Suomessa on todettu torstain jälkeen 14 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt raportoitu yhteensä 860.

Yhteensä sairaalahoidossa on 249 potilasta, joista 45 on tehohoidossa. Tehohoitoa saavien määrä on vähentynyt seitsemällä torstain jälkeen. Yhteensä sairaalahoidossa on 15 potilasta vähemmän kuin torstaina.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 972 371 henkilöä Suomessa, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä hieman alle 1 600 ihmisellä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 17,5 prosenttia väestöstä, ja toisen rokotteen on saanut 1,6 prosenttia.

Itä-Savossa ja Kymenlaaksossa tapausmäärät ovat jyrkässä nousussa.

HELSINGIN JA Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on yhä Suomen korkein ilmaantuvuusluku, noin 261 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Ilmaantuvuus on kuitenkin laskenut selkeästi kahden viikon takaisesta, jolloin se oli liki 347.

Myös Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku ja tapausmäärät ovat laskussa. Kahden viikon ajalla Varsinais-Suomessa on todettu 952 koronavirustapausta, kun sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla tapauksia todettiin yhteensä 1 259. Huhtikuun 12. päivä alkaen yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset alueella voivat palata hybridi- tai lähiopetukseen, mikäli tilanne säilyy rauhallisena.

Itä-Savossa ja Kymenlaaksossa tapausmäärät ovat jyrkässä nousussa. Itä-Savossa ilmaantuvuusluku on ponnahtanut 33:sta 155:een, kun tarkastellaan kahta perättäistä kahden viikon jaksoa. Itä-Savossa on 40 000 asukasta, joten ilmaantuvuusluku voi muuttua nopeasti. Kahden viimeisimmän viikon aikana Itä-Savossa on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa.

Kymenlaaksossa ilmaantuvuusluku nousi 55:stä 145:een.

HELSINGIN VANKILAN koronavirustilanne on huonontunut, vangeilla on todettu useita koronavirustartuntoja.

Kaikki Helsingin vankilan vangit ovat vankiterveydenhuollon (VTH) asettamassa karanteenissa huhtikuun 17. päivään asti ja koko vankila on sulkutilassa. Kaikki vangit ja koko henkilökunta testataan. Uusia vankeja ei oteta vankilaan sulkutilan aikana eikä vankeja siirretä toisiin laitoksiin.

Helsingin vankila on vankimäärältään Suomen suurin suljettu vankila. Tällä hetkellä siellä on noin 240 vankia.

Tampereen vastaanottokeskuksesta löytyi 17 koronatartuntaa.

TAMPEREEN VASTAANOTTOKESKUKSESSA on todettu 17 asukkaalla koronavirustartunta. Tampereen kaupunki kertoo, että tartunnan saaneet on määrätty eristykseen ja koko muu vastaanottokeskus on asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin.

Karanteeni kestää huhtikuun 17. päivään saakka. Vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 140 asukasta. Karanteeniin määrätyt pysyttelevät vastaanottokeskuksen tiloissa.

Tampereen vastaanottokeskuksessa tehtiin pääsiäisen aikoihin koronaseulonta, kun keskuksessa oli todettu yksittäisiä tartuntoja.