Koronavirus siirsi ison konferenssin Pekingistä Tampereelle – ”Onnellinen sattuma, että Tampere-talossa ja yliopistolla oli tilaa”

Kansainvälinen media- ja viestintätutkijoiden konferenssi siirtyi koronaviruksen takia pikavauhtia Pekingistä Tampereelle. Ensi heinäkuussa Tampereelle odotetaan yli tuhatta alan tutkijaa.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, emeritusprofessori Kaarle Nordenstreng toteaa, että näin suuren konferenssin siirto Tampereelle vain viisi kuukautta ennen tapahtumaa on onnellinen sattuma, kun Tampere-talossa ja yliopistolla oli tilaa ja kaupungin 3000 hotellipaikoissakin oli väljyyttä.

– Suomi ja Tampere sekä maamme mediatutkimus saavat tästä jakamatonta goodwillia, myös kiinalaisilta, jotka olivat hartaasti valmistelleet konferenssia Pekingiin, Nordenstreng toteaa tiedotteessa.

Siirtosopimukseen kuuluu, että kiinalaiset järjestävät vastaavan konferenssin kahden vuoden kuluttua Pekingissä; ensi vuoden kokouspaikaksi on valittu Nairobi.

Viestintätieteiden yksikön päällikkö Iiris Ruoho Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta toivottaa kansainväliset viestintä- ja mediatutkijat tervetulleeksi.

– Tämä vaatii meiltä hieman lisäponnisteluja, mutta teemme parhaamme konferenssin onnistumiseksi.

Viestintätieteistä mukana valmistelussa ovat mediatutkimus sekä journalistiikan ja viestinnän tutkimus.

– Koska medialla on kasvava rooli arkielämässä, kulttuurissa ja eri instituutioiden toiminnassa, uskon konferenssin kiinnostavan alan tutkijoiden lisäksi myös laajemmin suomalaista akateemista maailmaa.

Nelipäiväisen konferenssin aikana järjestetään pari sataa erilaista tilaisuutta. Osaan seminaari-istuntoihin voi osallistua myös virtuaalisesti.

– Olin mukana järjestämässä pohjoismaista mediatutkijoiden konferenssia 2017 Tampereelle, ja se onnistui erinomaisesti, joten eiköhän me tästäkin selvitä mainiosti, etenkin kun tukena on yliopiston kokenut kongressitoimisto, paikallisen järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja, yliopistotutkija Sinikka Torkkola huomauttaa.

IAMCR (International Association for Media and Communication Research) -järjestössä on lähes 3 000 jäsentä 102 eri maasta. Järjestö on perustettu 1957 Unescossa. Järjestön puheenjohtajana on tällä hetkellä professori Janet Wasko Oregonin yliopistosta Yhdysvalloista.