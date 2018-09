Korruptiotuomio estää gallup-kärjen osallistumisen presidentinvaaleihin – toista ehdokasta puukotettiin kampanjointimatkalla

Brasilian entinen presidentti, vankilassa istuva Luiz Inacio Lula da Silva on luopunut presidenttiehdokkuudestaan ja nimennyt seuraajansa. Lulan tilalle työväenpuoleen presidenttiehdokkaaksi nimitettiin Lulan varapresidenttiehdokas Fernando Haddad, joka on toiminut muun muassa Sao Paulon kaupunginjohtajana.

Lula luopui presidenttiehdokkuudestaan, sillä tuomioistuin linjasi, ettei Lula voi olla ehdokkaana korruptiotuomionsa vuoksi. Lula tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen lahjusten vastaanottamisesta.

Vaalituomioistuin ilmoitti päätöksestään vajaa kaksi viikkoa sitten ja antoi tiistaihin asti aikaa uuden ehdokkaan nimittämiseen.

Brasilian presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään ensi kuun alussa.

Yksi presidenttiehdokkaista sai puukosta

72-vuotias Lula oli Brasilian presidenttinä vuodesta 2003 lähtien vuoteen 2011 asti. Lula on keikkunut vaaligallupien kärkisijoilla toisen ehdokkaan Jair Bolsonaron kanssa. Bolsonaro joutui viime viikolla sairaalaan, kun häntä puukotettiin kampanjointimatkalla. Bolsonaro sai vakavia vammoja ja joutui välittömästi leikkaukseen.

Puukotuksesta epäilty mies otettiin kiinni veriteon jälkeen. Epäilty puukottaja on kertonut poliisille toimineensa jumalan käskystä. Hyökkääjä on entinen äärivasemmistolaisen puolueen aktiivi, jolla oli kiinni otettaessa mukanaan t-paitaan kääritty veitsi. Mies on määrätty mielentilatutkimukseen.

Hyökkääjän asianajajan mukaan 40-vuotias mies ryhtyi tekoon ”uskonnollisista ja poliittisista syistä sekä niiden ennakkoluulojen vuoksi, joita Bolsonaro on osoittanut puhuessaan ihonväristä, uskonnosta ja naisista”.

Bolsonaro ajaa kovia toimia rikollisuuden kuriin saamiseksi. Hän on luvannut äänestäjilleen muun muassa laillistaa aseen kantamisen, jotta kansalaiset voisivat suojautua rikollisilta.

Paheksuntaa hän on herättänyt naisiin ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvilla kommenteilla ja ylistämällä Brasiliaa 1960-luvulta 1980-luvulle hallinnutta diktatuuria.