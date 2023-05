Koska Ukrainan vastahyökkäys alkaa? – nyt tuli suomalaisasiantuntijan arvio

Venäläisten sotabloggareiden ja Wagner-ryhmän mukaan Ukraina on edennyt aloittamassaan vastahyökkäyksessä, Venäjän puolustusministeriön mukaan ei ole. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan maa tarvitsee vielä lisäaikaa ennen hyökkäyksen aloittamista, mutta ainakin Bahmutissa ukrainalaisjoukot jo etenevät. Ketä pitäisi uskoa? DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ei välttämättä ketään, vastaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen. Esimerkiksi Zelenskyin puheisiin pitää hänen mukaansa suhtautua osana informaatiosodankäyntiä – eli suomeksi sanottuna presidentti voi valehdella.

- Hyökkäys on voinut jo alkaa tai sitten asia on niin kuin hän sanoo. Eihän hänellä ole mitään syytä puhua totta, kun lähdetään hyökkäystä valmistelemaan, Lavikainen muistuttaa.

Itse hän uskoo ukrainalaisten suuremman hyökkäyksen alkavan aika pian.

- Jos ukrainalaisilla olisi kykyä ollut, niin he olisivat varmasti yrittäneet jotain paljon aikaisemmin. Jos he eivät oikeasti tätä kevättä ja alkukesää pysty käyttämään hyödyksi, sitten heidän tilanteensa on paljon huonompi kuin me täällä tiedettiin, Lavikainen sanoo.

MYÖS rintamalinjan toiselta puolelta on saatu ristiriitaista viestiä sodan kulusta. Lavikaisen mukaan esimerkiksi Wagnerin perustajan Jevgeni Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön viestejä seuratessa on hyvä muistaa, että osapuolilla on käynnissä valtataistelu.

– Itselle yritetään ottaa kunnia voitoista ja panna syy tappioista toisen niskaan, Lavikainen kuvaa asetelmaa.

Wagnerin ja sotabloggareiden välittämä tilannekuva sodasta saattaa olla kuitenkin sikäli lähempänä totuutta, ettei näiden tahojen tarvitse toistaa virallista totuutta – eli valhetta, sodasta ja sen syistä. Näin ollen sodasta voidaan välittää realistisempi kuva samalla kun vaaditaan sotatoimien kiihdyttämistä.

Valtaosa venäläisistä seurannee Lavikaisen mukaan yhä sodan virallista kertomusta television välityksellä. Sotabloggareiden ja Prigozhinin näkyvyys on kuitenkin jo sitä luokkaa, että Venäjän puolustusministeriön on täytynyt – perjantainakin – kiistää heidän tietojaan venäläisten vetäytymisestä.

Odotetun vastahyökkäyksen lisäksi venäläisten huolia lisäsi torstainen ilmoitus, jonka mukaan Britannia antaa Ukrainalle pitkä kantaman Storm Shadow -risteilyohjuksia. Ne yltävät kohteisiin, jotka olivat aiemmin turvassa.

- Venäjälle voi aiheuttaa suuria ongelmia jo pelkkä tieto ohjusten olemassaolosta, Lavikainen arvioi.

VENÄLÄINEN professori Greg Judin tviittasi aiemmin viikolla havainnostaan, jonka mukaan Venäjällä on alettu puhua aiempaa enemmän mahdollisuudesta kärsiä tappio sodassa. Lavikainen allekirjoittaa havainnon ainakin osittain.

Tappiota siinä mielessä kuin Venäjän johto on pelotellut, eli Naton hyökkäystä Venäjälle ja maan pilkkomista osiin, ei lännessä tietenkään edes tavoitella. Pelkkä tappio sodassa Ukrainassa sen sijaan on mahdollinen, mutta sekin pyrittäisiin selittämään kansalaisille parhain päin. Siinä Venäjän johto voisi Lavikaisen mukaan jopa onnistua.

- Se kansakunta on niin passiivinen, että monelle riittäisi varmaan ihan hyvin, että palattaisiin vain vanhaan ja jatkettaisiin elämää, Lavikainen sanoo.

Eli käytännössä: kun ”denatsifikaatio” eli Ukrainan johdon syrjäyttäminen ei onnistunut eikä näytä onnistuvan myöskään ”Donbasin puolustaminen”, voidaan esimerkiksi todeta, että nyt on tuhottu tarpeeksi Ukrainan sotilaallista kykyä ja ”erikoisoperaatio” on näin ollut menestys.

– Tarina voidaan aina muotoilla sellaiseksi, että se voidaan hyväksyä – ja mitä muuta vaihtoehtoa tavallisilla venäläisillä oikeasti edes on, Lavikainen sanoo.

Hänen mukaansa suurempi kysymysmerkki on se, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin selittäisi tällaisen lopputuloksen itselleen ja miten hän siitä selviäisi.

