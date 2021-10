Koskelan murhasta tuomitut nuoret eivät valittaneet tuomioistaan – jäävät lainvoimaisiksi

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi nuoret syyskuussa kymmenen vuoden ja yhden kuukauden, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden sekä kahdeksan vuoden ja kahden kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Käräjäoikeuden mukaan he syyllistyivät 16-vuotiaan kaverinsa murhaan nuorina henkilöinä.

16-vuotias poika kuoli joulukuussa 2020 pitkään jatkuneen väkivallan jälkeen. Pahoinpitelijät jättivät hänet makaamaan tajuttomana.

Käräjäoikeus katsoi, ettei tuomituilla ollut tarkoitusta tappaa uhria, mutta heidän täytyi pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena.

– Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon, ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu (uhriin) yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä, käräjäoikeus totesi.