Koskinen: ”Mikäli positiivisimmat viime aikoina esitetyt kasvuennusteet toteutuvat, voi velkaantuminen taittua jopa ennakoitua aiemmin”

– Maailmantalous on lähdössä voimakkaaseen kasvuun, kansainvälinen kilpailu investoinneista on jo kovaa. Nyt on aika varmistaa suomalaisen vientiteollisuuden asemat. Suurella 2,2, miljardin lisätalousarviolla hallitus tekee oman osansa, SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen sanoo tiedotteessaan.