”Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus” – ministeri Krista Mikkonen kertaa tavoitteet ja toimet asunnottomuuden kitkemiseksi

Asunnottomien yötä ja YK:n köyhyyden ja syräjäytymisen vastaista päivää vietetään tänään. Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vaalikauden aikana ja poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä, asuntoasioistakin vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoo Twitterissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Koti on jokaisen ihmisen perusoikeus, josta on tullut koronan aikana entistä tärkeämpi paikka. Paikka, jota kaikilla ei ole. Poikkeusaikoina vaikeassa tilanteessa ovat olleet asunnottomat, joiden asema on jo entuudestaan heikko, Mikkonen tviittaa.

Hän toteaa, että vaikeasta korona-ajasta huolimatta valtio, kunnat, järjestöt ja säätiöt ovat tehneet tärkeää työtä, jotta pahimmat pelot koronan vaikutuksesta asunnottomuuteen ja asunnottomiin eivät ole toteutuneet.

– Ympäristöministeriön asunnottomuusohjelman ja ohjelmassa mukana olevien kuntien tavoitteena on puolittaa asunnottomuus ohjelmakauden aikana. Hallituksen tavoitteena on poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä, Mikkonen kertaa.

Mikkosen mukaan esimerkiksi asumisneuvontaan panostetaan. Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa tammikuussa 2020.

Ympäristöministeriön mukaan ohjelman tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille, vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien perusoalveluissa, parantaa asumisneuvonnan saatavuutta ja vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla.

Ministeriön mukaan ohjelmaan osallistuvat kunnat tekevät asunnottomuuden vähentämisestä kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka sisältää esimerkiksi matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeet, asunnottomille tarkoitettujen asuntojen lukumäärät sekä kuvaukset riskiryhmien asumistilanteesta ja alueen asunnottomuusyhteistyöstä.

Ministeri Krista Mikkonen kiittää tviittiketjussaan Asunnottomien yön järjstelyihin osallistuneita ja kaikkia asunnottomuustyötä tekeviä.

– Meillä kaikilla on sama tavoite – asunnottomuuden poistaminen – ja yhdessä tulemme tuon tavoitteen myös saavuttamaan.