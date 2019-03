Kotihoitoa ei ole saatu kuntoon Etelä-Karjalassa: ”Henkilökunta on loppuunkulutettu”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on edelleen huolissaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kotihoidosta. Liiton järjestämässä tapaamisessa, jossa oli läsnä Superin edustajan lisäksi työntekijöitä ja Eksoten johtoa, kävi ilmi, että ongelmat jatkuvat.

Super kehottaa Eksotea palkkaamaan lisää koulutettuja hoitoalan ammattilaisia vakituisiin työsuhteisiin, jotta työhyvinvointi ja -turvallisuus, laadukas hoito ja hoiva sekä asiakasturvallisuus voidaan varmistaa.

Liitto teki kesäkuussa 2018 valvontapyynnön aluehallintoviranomaiselle (avi) ja kantelun oikeusasiamiehelle Eksoten kotihoidosta. Super piti kotihoidon tilannetta huolestuttavana: lakien ja laatusuosituksen vaatimukset eivät täyttyneet ja työntekijät kuormittuivat haitallisesti.

”Paljon henkilöstöä on lähtenyt kotihoidosta muualle.”

Superin mukaan avin tarkastuksen jälkeiset toimet eivät ole korjanneet työkuormitusta. Kotihoidon tilaisuudessa nousi esiin monia ongelmia. Työtä on edelleen liian paljon henkilökuntamäärään nähden. Sekä fyysinen että psyykkinen kuormitus on suurta, kun asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt.

– Koska työtahti on kireä, sairauslomat ovat lisääntyneet. Siirtymäaikoja ei edelleenkään huomioida, ja asiakkaille jää liian vähän aikaa. Asiakasturvallisuus vaarantuu. Paljon henkilöstöä on lähtenyt kotihoidosta muualle. Henkilökunta on loppuunkulutettu, Super listaa tiedotteessaan.

Työnantaja on yrittänyt korjata tilannetta muun muassa aikaistamalla työaikaa vartilla eli työvuorot aloitetaan 15 aikaisemmin. Lisäksi käyttöön on otettu etäkäynnit, jotka ovat Superin mukaan jossain määrin helpottaneet työntekijöiden kuormitusta. Kotihoitoon on tammikuussa saatu 10 uutta tointa lisää ja koko vuodelle 19 uutta tointa.

Liitto pitää näitä toimia kuitenkin riittämättöminä. Avoimiin paikkoihin ei ole ollut hakijoita, koska kotihoidon imago on kärsinyt ongelmien vuoksi.

– Työntekijät pitävät kotihoidon työstä ja asiakkaista, mutta työtä pitää saada tehdä laadukkaasti, Superin asiantuntija Sari Erkkilä summaa maanantaisen keskustelutilaisuuden antia.