Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

23.4.2026 07:45 ・ Päivitetty: 23.4.2026 07:45

Kotimaisia kieliä puhuvien määrä jatkoi laskuaan

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä laski maaliskuussa alle viiden miljoonan, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Väestön ennakkotilaston mukaan Suomen väkiluku oli maaliskuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Kotimaisia kieliä puhuvia ihmisiä oli 88 prosenttia koko väestöstä.

Kotimaisia kieliä puhuvien määrä ylitti viisi miljoonaa vuonna 1992 ja oli korkeimmillaan vuonna 2013, jolloin heitä oli lähes 5,2 miljoonaa.

Kotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014. Syynä on kotimaisia kieliä puhuvien ikärakenne ja syntyvyyden lasku.

- Kotimaisia kieliä puhuvia kuolee vuosittain enemmän kuin syntyy, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
23.4.2026
”Piru on yksityiskohdissa” – ekonomisti huolestui hallinnon säästöistä
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Muu kulttuuri
22.4.2026
Arvio: Monty Pythonin luontaisin humoristi vuodatti vitsejään ja muisteli kavereitaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU