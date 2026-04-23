Kotimaa
23.4.2026 07:45 ・ Päivitetty: 23.4.2026 07:45
Kotimaisia kieliä puhuvien määrä jatkoi laskuaan
Kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä laski maaliskuussa alle viiden miljoonan, kertoo Tilastokeskus.
Väestön ennakkotilaston mukaan Suomen väkiluku oli maaliskuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Kotimaisia kieliä puhuvia ihmisiä oli 88 prosenttia koko väestöstä.
Kotimaisia kieliä puhuvien määrä ylitti viisi miljoonaa vuonna 1992 ja oli korkeimmillaan vuonna 2013, jolloin heitä oli lähes 5,2 miljoonaa.
Kotimaisten kielten puhujien määrä lähti laskuun vuonna 2014. Syynä on kotimaisia kieliä puhuvien ikärakenne ja syntyvyyden lasku.
- Kotimaisia kieliä puhuvia kuolee vuosittain enemmän kuin syntyy, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.