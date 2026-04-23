Kotouttamistoimet muuttuvat velvoittaviksi, mutta niiden rahoitus vähenee

Hallituksen esityksen mukaan maahanmuuttajalla olisi vastedes yhä vahvempi velvollisuus itse edistää kotoutumistaan ja työllistymistään sekä noudattaa kotoutumissuunnitelmaa. Susanna Luikku Demokraatti

Samaan aikaan kotoutustoiminnan rahoitukseen on tulossa lähes 47 miljoonan euron leikkaus.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan säästöt syntyvät ”päällekkäisten koulutusten karsimisella ja kuntien roolien selkeyttämisellä”.

– Aiemmin kotoutumisen onnistumista on mitattu rahalla, vaikka tärkeämpää on, millaisia tuloksia koulutus tuottaa, hän kommentoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Kotoutumiskoulutuksen järjestäminen siirtyisi esityksen mukaan kuntien työvoimaviranomaisille. He voisivat valita, miten koulutukset tuotetaan.

Uudeksi tehtäväksi kunnille säädettäisiin lukutaitokoulutuksen järjestäminen, vaikka hallitus on leikannut ja leikkaa myös kuntien määrärahoja.

– Suomen tai ruotsin kielitaito ja työllistymisvalmiudet painottuvat tässä uudessa mallissa. Tarkoitus on, että henkilö ottaa itse vastuuta kotoutumisestaan, jossa yhteiskunta auttaa alkuun, Rantanen sanoi.

MAAHANMUUTTAJALLE lisättäisiin velvollisuus osallistua osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointiin sekä noudattaa ”yksilöllistä kotoutumissuunnitelmaa”.

Tiedotustilaisuudessa Rantanen korosti suunnitelman velvoittavuutta ja etenkin sen mahdollisista laiminlyönneistä seuraavia sanktioita.

– Jos suunnitelmaa ei noudateta, maahanmuuttajan työttömyysetuutta voidaan rajoittaa tai toimeentulotukea alentaa.

– Toivon, että seuraavakin hallitus jatkaa tällä kotoutuslinjalla. Mallia voi ottaa vaikka Tanskasta tai muista verrokkimaista, joissa on paljon tiukempiakin velvoitteita, Rantanen esitti.

Tosin esimerkiksi Tanskassa velvoitteisiin liittyy myös aivan eri tavalla tukitoimia kuin Suomessa, samoin kuin kantaväestönkin työttömyys- ja sosiaalituissakin.

Seuraavaksi esitys lähtee eduskunnan käsittelyyn. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 2027 alusta.