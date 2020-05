Kraftwerk-yhtyeen perustajajäsen Florian Schneider on kuollut syöpään 73-vuotiaana

Saksalaisen Kraftwerk-yhtyeen perustajajäsen Florian Schneider on kuollut 73-vuotiaana, uutisoivat saksalaismediat. Asiasta kertoneen levy-yhtiön mukaan kuolinsyynä oli syöpä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Schneider perusti Krafwerkin yhdessä opiskelukaveri Ralf Hütterin kanssa vuonna 1970 ja soitti aluksi huilua ennen kuin vaihtoi instrumentin syntetisaattoriin.

Tulevina vuosina Kraftwerkin syntetisaattorimusiikki nousi listoille, mutta sai myös valtavan vaikutuksen aikansa popmusiikkiin eri puolilla maailmaa. Lopullinen läpimurto syntyi We are the Robots -singlen myötä.

Schneider erosi Kraftwerkista vuonna 2008 ja oli viime vuodet työskennellyt omien musiikkihankkeiden ja puhesyntetisoinnin parissa.