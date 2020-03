Kreikka ei aio ottaa uusia turvapaikkahakemuksia kuukauteen

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoo, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Demokraatti.fi/STT

Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukon siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki lauantaina kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikan mukaan lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti. Turkin viranomaiset ovat kertoneet moninkertaisista määristä.

Mitsotakis kertoi Twitterissä myös, että rajavalvonta on nostettu maksimitasolle. Pääministeri sanoi aikovansa käydä tiistaina Turkin rajalla yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

– Kreikan rajat ovat Euroopan ulkorajat. Me suojelemme niitä, Mitsotakis sanoi.

– Sanon vielä kerran, älkää yrittäkö tulla Kreikkaan laittomasti. Teidät käännytetään takaisin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan perusteli rajan avaamista sillä, ettei Turkki enää pysty huolehtimaan uusista Syyriasta saapuvista pakolaisista. Erdoganin mielestä EU ei ole tehnyt tarpeeksi pakolaisten auttamiseksi.

Turkissa on arviolta yli neljä miljoonaa pakolaista, joista valtaosa on syyrialaisia. Taistelujen kiihtyminen Syyrian Idlibistä on herättänyt pelkoja siitä, että sieltä saapuu lisää ihmisiä rajan yli Turkkiin.

STT–Anssi Rulamo