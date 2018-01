Kreikka ei hyväksy Makedonia-nimeä – kiistaa ratkotaan taas tänään

Paavi Franciscus on tavannut pienen ryhmän katolisen kirkon seksuaalisen hyväksikäytön uhreja Chilessä, Vatikaani kertoo. Vatikaani kertoo tiedotteessaan, että tapaaminen oli ”erittäin yksityinen”.

Franciscus tapasi uhreja sen jälkeen, kun hän oli tiistaina Chilen vierailunsa alkaessa julkisesti pyytänyt anteeksiantoa pappien tekemästä hyväksikäytöstä.

Uhrien ja Franciscuksen tapaaminen järjestettiin Santiagon apostolisessa nuntiatuurissa eli Pyhän istuimen suurlähetystössä.

Chilessä on osoitettu mieltä katolisen kirkon seksiskandaalien uhrien tueksi. Mellakkapoliisi on käyttänyt vesitykkejä protestien hajottamiseksi. Poliisi on myös pidättänyt useita ihmisiä.

Vatikaanin kakkosmies, kardinaali Pietro Parolini myönsi viime viikolla, että paavin matkasta Etelä-Amerikkaan ei tule helppo.

Perussa Franciscuksen vierailua varjostavat pelot uusista maanjäristyksistä sekä maan entisen presidentin Alberto Fujimorin armahtamisesta noussut poliittinen kohu.

Paavi lähti vierailulle Chileen ja Peruun maanantaina ja matka kestää viikon verran. Kyseessä on Franciscuksen 22. ulkomaanmatka. Paavi on syntyjään argentiinalainen.