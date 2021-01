Kremlin tiedottajalta reaktio lännen Navalnyi-vaatimuksiin: Kuultu on mutta…

Venäjä ei aio ottaa huomioon länsimaiden vaatimuksia oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vapauttamisesta. Asiaa kommentoineen Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä on kyllä kuullut vaatimukset, mutta ei voi eikä aio toimia niiden mukaisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiaa toimittajille kommentoinut Peskov sanoi myös maan hallinnon olevan huolissaan Navalnyin kehotuksista järjestää ”laittomia” mielenosoituksia.

Oikeuden eteen huomenna

Navalnyi on joutumassa oikeuden eteen jälleen huomenna, kertoo hänen asianajajansa. Asianajajan mukaan huomisessa oikeudenkäynnissä on kyse syytteistä, joiden mukaan Navalnyi olisi häpäissyt toisen maailmansodan sotaveteraanin.

Venäjän tutkintakomitea aloitti kesäkuussa kunnianloukkaustutkinnan Navalnyista. Komitea kertoi tuolloin, että sotaveteraani oli esiintynyt videolla, jolla kannatettiin perustuslakimuutosta, jonka myötä presidentti Vladimir Putin voi olla vallassa jopa vuoteen 2036 asti.

Navalnyi kommentoi videota Twitterissä julkaistulla omalla videollaan, jolla hän kutsui sotaveteraania ja muita videolla esiintyneitä ihmisiä maan häpeäksi, ihmisiksi ilman omaatuntoa ja pettureiksi.

Tapauksen tutkinta keskeytettiin siksi aikaa, kun Navalnyi oli hoidettavana sairaalassa Saksassa.

Vangittiin 30 päiväksi

Venäjälle sunnuntaina palannut Navalnyi otettiin kiinni heti lentokentällä. Hänet tuomittiin eilen 30 päiväksi vankeuteen oikeudenkäynnissä, joka pidettiin poikkeuksellisesti poliisiasemalla Moskovan esikaupungissa Himkissä.

Vankeuden syynä on kerrottu olevan Venäjän rikosseuraamusvirasto FSIN:n väite, jonka mukaan Navalnyi on toistuvasti rikkonut ehdollisen tuomionsa ehtoja. Rikosseuraamusvirasto vaatii nyt, että ehdollinen 3,5 vuoden tuomio on pantava toimeen. Navalnyin asianajajan Olga Mihailovan mukaan Navalnyin oikeudenkäynti pidetään 2. helmikuuta.

Navalnyi siirrettiin poliisiasemalta Matrosskajan vankilaan Moskovassa. Vankila on sama, jossa asianajaja Sergei Magnitski kuoli epäselvissä olosuhteissa vuonna 2009.