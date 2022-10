Kriisikokous tänään varhaiskasvatuksesta – ammattijärjestö vaatii lakia uusiksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii varhaiskasvatuslain muuttamista, jotta alan henkilöstöpula saadaan ratkaistuksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Järjestö osallistuu tänään opetusministeri Li Anderssonin (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk.) tapaamiseen, jossa keskeiset sidosryhmät keskustelevat varhaiskasvatuksen yhä pahenevan henkilöstöpulan ratkaisuista.

Talentia esittää tapaamisessa seitsemän ehdotusta ongelmien selättämiseksi.

– Varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien ammattitaito on hyödynnettävä täysimittaisesti. Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki on muotoiltu henkilöstön kelpoisuuksien osalta monimutkaisesti ja vaillinaisesti. Tämä aiheuttaa paljon epäselvyyttä ja syventää varhaiskasvatuksen ongelmia, joten lakia on muutettava, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa tiedotteessa.

Talentia haluaa lakiin kirjauksen varhaiskasvatuksen sosionomien omasta kiintiöstä päiväkodeissa: 1/3 on varhaiskasvatuksen sosionomeja, 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

– Vain näin turvataan valtakunnallisesti yhdenvertaiset, moniammatilliset laadukkaat päiväkotipalvelut kaikille lapsille.

Järjestö vaatii, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella on jatkossakin oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Nykyisen lain mukaan päiväkodin johtajalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa vuodesta 2030 alkaen.

TALENTIAN mielestä on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksen sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta pitää myös laatia valtakunnallinen ohjeistus.

Talentia vaatii, että henkilöstön työolosuhteet ja työhyvinvointi on saatava kuntoon niin, että päiväkodissa lasten ja kasvattajien suhdeluku säilyy koko toimintapäivän ajan.

”Palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia.”

Ammattijärjestö korostaa, että työnantajien noudatettava lakia.

– Voimassa olevan lain mukaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavuttanut henkilö, oli hän kasvatustieteen kandidaatti- tai sosionomitaustainen, on kelpoinen toimimaan myös 1.1.2030 jälkeen sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. Jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomin palkkauksen tulee olla vähintään opettajan palkkaa vastaava.

Lisäksi Talentian mielestä tilastointi henkilöstötilanteesta on saatava ajan tasalle.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että lain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavissa vuoteen 2030 mennessä, jolloin palveluntuottajat pakotetaan rikkomaan lakia, jos lainsäädäntöä ei muuteta.