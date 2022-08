”Kriittisen tärkeä kysymys” – Sanna Marinilta varoitus: ”Emme saa toistaa samoja virheitä, joita olemme tehneet”

Euroopan ja Suomen riippuvuudet Venäjästä ja tarve irtautua niistä ovat puhuttaneet laajasti Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainassa. Samalla yhä useampi on alkanut muistuttaa muistakin potentiaalisesti vaarallisista riippuvaisuuksista. Rane Aunimo Demokraatti

Erityisesti Kiina on nostettu esiin.

””Riippuvuus Kiinaan tulee erityisesti siitä, että Kiina on niin monien hyödykkeiden osalta tärkein tuonti­maa”, Suomen Pankin ekonomisti Riikka Nuutilainen kommentoi Helsingin Sanomissa heinäkuun lopulla.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimus­johtaja Mikael Wigellin mukaan Venäjän fossiilisista polttoaineista irtautuminen tekee jopa ironisella tavalla Euroopasta entistäkin riippuvaisemman Kiinasta.

”Jos tilannetta vertaa energia­riippuvuuteen Venäjän suuntaan, tämä on monin verroin vaikeammin ratkaistavissa. Tällaista omavaraisuutta Euroopalla ei tänä päivänä ole lainkaan, koska Kiina on hyvin strategisesti haalinut esimerkiksi kaikki erityismetallien tuotannot ja tuotantoketjut itselleen”, Wigell kommentoi samassa HS:n jutussa.

SDP:N PUHEENJOHTAJA, pääministeri Sanna Marin sanoi tänään Eurooppa-foorumin EU-poliittisessa pääministeritentissä Turussa, ettei eurooppalaista yhteistyötä ole tehty tarpeeksi vaan maat ovat katsoneet liikaa kansallisia intressejään.

”Tämä on ollut virhe ja samanaikaisesti on tukeuduttu vaikkapa venäläiseen energiaan. Nyt me olemme kaikki yhdessä näissä ongelmissa ja se näkyy tavallisten ihmisten arjessa esimerkiksi kalliina sähkölaskuina, kalliina energian hintana mutta myös muutoin kulutushyödykkeiden ja elämisen kallistumisena. Tämä on ollut iso virhe.”

Marin kaipaa nyt eurooppalaista investointeja uusiutuvaan energiaan, sähkön varastointiin ja siirtoverkkoihin.

”Meidän pitää yhdessä rakentaa Euroopassa kestävämpää energiajärjestelmää, että olemme kriisinkestävämpiä tulevaisuudessa.”

SAMALLA Marin varoitti myös Kiinasta.

”Emme voi olla kriittisissä kysymyksissä riippuvaisia esimerkiksi autoritäärisistä valtioista kuten Venäjästä. Energia, ruoka, puhdas vesi, myös puolustusmateriaali ja sen lisäksi tulevaisuuden iso kysymys on esimerkiksi teknologia niin että Eurooppa on itse kyvykäs, eikä riippuvainen vaikkapa Kiinan kaltaisista valtioista. Meidän pitää olla itse kyvykkäitä, meillä pitää itsellä olla tämä osaaminen. Meidän ei pidä toistaa samoja virheitä, joita olemme tehneet vaikkapa energian suhteen.”

Marin sanoi, että maailmassa on menossa kamppailu arvoista.

”Meillä on autoritäärisiä maita, jotka nostavat sellaista politiikkaa, irtautuvat kansainvälisistä järjestelmistä, käyvät niitä vastaan, ikään kuin kääntävät kehitystä taaksepäin.”

Marinin mukaan kysymys on kriittisen tärkeä.

”Mitä jo aiemmin sanoin, tämä teknologinen ulottuvuus. Meidän yhteiskuntamme tulevat olemaan täydellisesti digitalisoituneita tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä olemme vahvasti digitalisoituneita ja tulevaisuudessa vielä enemmän.”

Marin muistutti, että kysymys sisältää myös ulko- ja turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi Saksalla on pääministerin mukaan runsaasti kiinalaista teknologiaa verkkojärjestelmissään.

”Nyt pitää tunnistaa menneet virheet, todeta ne, hyväksyä ne ja sitten katsoa eteenpäin, eikä toistaa samoja virheitä, joita olemme tehneet.”

TENTTIIN osallistuivat Marinin lisäksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sekä keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Tentin moderaattorina toimi Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.