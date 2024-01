Krista Kiuru: ”Hyvinvointialueille on annettava 500 miljoonaa euroa ennakkoon vuonna 2024”

– Hallituksen leikkauksista hyötyvät yhteiskunnan suurituloisimmat ja pienituloiset kantavat suuriman taakan. Missä on kohtuus, Krista Kiuru kysyi puheessaan Porin Työväenyhdistyksen vuodenvaihteenjuhlassa lauantaina.

Presidentinvaaleista puhuessaan Kiuru kaipasi suuria johtajia. Hänen mielestään on ehdolla kokenut yhteisten asioiden hoitaja, todellinen arvojohtaja sekä maailmanpolitiikan tunteva ja EU:n ulkosuhteista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.

– Kokemuksesta tiedän, että Jutan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat vahvat arvot, oikeudenmukaisuus ja tinkimätön oikeudentunto. Tällaisena aikana näille ominaisuuksille olisi käyttöä. Ei jäädä gallupien ja median vangeiksi vaan laitetaan sana kiertämään. Kaikki nyt äänestämään Juttaa, Kiuru kehotti.

KIURU palasi puheessaan viime kevään eduskuntavaaleihin, joissa SDP sai 660 000 äänestäjän tuen ja vaalivoiton kautta kolme lisäpaikkaa. Vaikka SDP voitti vaaleissa, toiset voittivat vielä enemmän.

– Me olimme valmiit hallitusvastuuseen, mutta kokoomuksen vaalitavoite toteutui ja hallitus koottiin aivan toisenlaisten voimien varaan. Heti alkuun historian ja politiikan tutkijat kuvasivat kokoomuksen valitsemaa pohjaa oikeistolaisimmaksi sitten 1930-luvun lapualaisvuosien.

– Eduskuntavaaleissa nykyisiä hallituspuolueita äänestäneillä ei ollut pitkää kuluttajasuojaa. Ennen vaaleja perussuomalaiset lupasivat, että pienituloisimmat ja heikoimmat jätetään säästöjen ulkopuolelle. Toisin kävi. Pääministeri Petteri Orpo puolestaan totesi hallitusohjelmaneuvotteluissa, että edessä on kovia päätöksiä, mutta ”keneltäkään ei vaadita mahdottomuuksia”. Nämä lupaukset petettiin, ja todelliset arvovalinnat paljastuivat hallitusohjelman valmistuttua.

SDP asetti reilusti selkeät kynnyskysymykset hallitukseen lähdölle eduskuntavaalien aikana: sotesta, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta ei leikata. Tällaista avoimuutta emme nähneet tulevaa hallitusta muodostavilta eduskuntavaalien aikana, Kiuru muistutti.

Sopeutustarpeesta 3 miljardia katetaan sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta leikkaamalla

Hallitusohjelmaan kirjatut 6 miljardin sopeutustoimet tehdään epäoikeudenmukaisella tavalla. Eniten hyötyvät suurimman tulokymmenyksen saajat eli yhteiskunnan suurituloisimmat. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat erityisesti kahteen alimpaan tulokymmenykseen.

– Orpon hallitus pyrkii historiallisen suurilla leikkauksilla pienituloisten, sairaiden ja heikoimpien asemaan kohdistuvilla leikkauksilla tasapainottamaan julkista taloutta ja lisäämään työllisyyttä. Lähes puolet hallituksen sopeutustarpeesta eli 3 miljardia katetaan sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveydenhuollosta leikkaamalla. Työmarkkinoita tehostamalla ja työllisyyttä tehostamalla pyritään 2 miljardin sopeutukseen. Linjausten tuloksena työmarkkinat on revitty rikki.

KIURU arveli, että hallitus tekee luultavasti Suomen ennätyksen kannustinloukkujen luomisessa, vaikka muuta väittää. Suomessa on 260 000 työtöntä, joista hallitus aikoo työllistää 60 000 sosiaaliturvaleikkausten avulla.

THL:n mukaan hallituksen toimet ajavat 100 000 henkeä toimeentulotuelle ja Sosten mukaan toimet lisäävät lapsiperheköyhyyttä lähes 17 000 hengellä ja köyhyyttä 87 000 hengellä. Sosiaalisen kestävyysvajeen näkökulmasta vasta kalliiksi tulee tällainen työllistäminen.

– SDP:n vaihtoehto on toinen. Purkaisimme kannustinloukkuja keventämällä enemmän pieni- ja keskituloisten palkansaajien sekä eläkeläisten verotusta, emme säästäisi perusturvasta, laskisimme päivähoitomaksuja, korottaisimme työmatkavähennystä helpottaaksemme työn vastaanottamista, kohdistaisimme varainsiirtoveron alentamisen tukemaan paremmin työn perässä muuttamista ja emmekä romuttaisi osa-aikatyön kannusteita, Kiuru painotti.

On pelättävissä, että hyvinvointialueet päätyvät epätarkoituksenmukaisiin säästöihin

SDP:n ansiosta sote-uudistus saatiin viimein aikaan, ja sote-palvelut vihdoin yhteen. Sekä rahoitus, hallinto että päätöksenteko ovat yksissä käsissä. Kyse on historiallisesta sote-kompromissista, ei kuitenkaan täydellisestä ratkaisusta. Myös Orpon hallitus sitoutui ohjelmassaan eduskunnan hyväksymään sote-ratkaisuun, tosin ilman korjausliikettä.

– Olosuhteet ovat nyt toisenlaisia kuin aiemmin ennustettiin. Korona synnytti hoitovelkaa, sota taas hinta- ja energiakriisin. Kiinteistömenot, palkkamenot ja ostopalvelut ovat nousseet kovasti. Vaikutukset näkyvät isona alijäämänä erityisesti kuntien odotettua suuremman alibudjetoinnin vuoksi. Vaikka rahoituspohja korjaantuu suunnitellusti vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastuksessa, on pelättävissä, että sitä ennen hyvinvointialueet päätyvät epätarkoituksenmukaisiin säästöihin.

– Siksi Sanna Marinin hallitus varasi 500 miljoonaa euroa viime vuonna kohdennettavaksi ylimääräisiin sote-kuluihin ja hoitovelan lyhentämiseen. Olemme esittäneet eduskunnassa hallitukselle, että alueille myönnettäisi lisäaikaa alijäämän kattamiseen, annettaisi jälkirahoituksesta 500 miljoonaa euroa ennakkoon vuonna 2024, muutettaisi Hyvinvointialueiden indeksiä vastaamaan todellisia kuluja ja tarkistettaisi arviointimenettelyn kriteerit.

KIURU pahoittelee, että hallitus ei ole tarttunut ehdotuksiin, eikä tee mitään. Hyvinvointialueet ovat nyt pakon edessä leikkaamassa sieltä, mistä tällä aikataululla ja tavalla on mahdollista.

-Esimerkiksi lähipalveluiden leikkaukset ja terveysasemien sulkemiset johtavat matkakulujen nousuun ja vähäisiin säästöihin, koska jatkossakin tarvitaan riittävä henkilöstö ja asialliset työtilat. SDP on vedonnut toistuvasti hallitukseen, että se palauttaa hyvinvointialueille työrauhan ja luopuisi sote-leikkauksistaan. Julkinen talous tulee mitoittaa niin, että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin voidaan investoida. Taloudellisen kestävyysvajeen tilkitsemiseksi ei pidä lisätä sosiaalista kestävyysvajetta, se vasta kalliiksi tulee.

Tälle hallituspohjalle on olemassa oikeudenmukaisempi vaihtoehto

Kiuru muistutti, että yksikään hallitus viimeiseen 20 vuoteen ei ole istunut täyttä neljää vuotta sellaisenaan, sillä osa puolueista on voinut jättää hallituksen tai niiden pääministeri on voinut vaihtua. On tärkeää muistuttaa suomalaisia, että tälle hallituspohjalle on olemassa oikeudenmukaisempi vaihtoehto.

– Sosialidemokraattien tavoite on aina ollut rakentaa kaikille syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Me olemme ponnistelleet kohti tätä päämäärää muun muassa laadukkaan koulutuksen, reilun työelämän, työllisyyden hoidon ja kattavien sote-palveluiden keinoin. Julkiset palvelut ovat meille investointi, eivät kuluerä. Haluamme yhdistää suomalaisia, emme erottaa. Jokaisella on oltava mahdollisuus voi menestyä taustastaan huolimatta.

Porissa Vuodenvaihteen juhla on järjestetty vuodesta 1956 alkaen.