Krista Kiuru: Koronatoimien kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti – ”Tänään minulla on ilo vahvistaa, että näin todella tehdään”

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka nojalla kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaalle korvataan covid-19-epidemiasta aiheutuneet välittömät kustannukset. Asetuksen mukaan valtionavustusta myönnetään erityisesti testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen ja hoitoon. Rane Aunimo Demokraatti

Asiasta kerrotaan tiedotteessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi aiheesta perjantaina myös tiedotustilaisuudessa.

Kustannukset korvataan valtionavustuksina pääosin laskennallisilla perusteilla. Toimintokohtainen avustuksen määrä määritetään kertomalla lukumäärätieto (esimerkiksi testausmäärä) asetuksessa vahvistetulla yksikkökorvauksella.

Korvausten taso mitoitetaan siten, että epidemian hoidosta aiheutuneet kustannukset tulevat valtakunnan tasolla kokonaisuudessaan täysimääräisesti katetuksi. Näin kunnille ei aiheudu koronakustannuksista alijäämää, mutta avustukset eivät myöskään aiheuta merkittävää ylijäämää.

– Esitys asetuksesta on ollut laajalla lausuntokierroksella ja se on herättänyt paljon keskustelua. Kysymys on siitä, että korvataanhan kuntien koronakustannukset täysimääräisesti ja riittävillä yksikköhinnoilla. Tänään minulla on ilo vahvistaa, että näin todella tehdään. Kuntien palaute on kuultu ja otettu myös huomioon korjauksena tähän asetukseen, joka nyt vastaa hyvin kuntien palautteeseen, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Avustuskokonaisuuden tavoitteena on, että avustus kohdistuisi hakijoille kokonaisuutena oikeudenmukaisesti ja riittävän tarkasti aiheutuneiden kustannusten suhteessa. Tavoitteena on myös se, että avustusjärjestelmä aiheuttaisi hakijoille mahdollisimman vähän hallinnollista rasitetta. Tarkoituksena ei siis ole se, että jokainen kuitti on osoitettava, vaan tämä avustus olisi hallinnollisesti rasitteita tehtävissä niin, että korvaustaso olisi määriteltävissä nimenomaan näiden suoritteiden pohjalta yksikköhinnoittain.

Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, jolla katetaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia, kuten lisääntynyttä suojavarusteiden käyttöä ja kohonneita terveysturvallisuusvaatimuksia.

Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy harkinnanvarainen osuus, jolla on mahdollista korottaa avustuksen määrää, jos laskennallisin periaattein määräytyvät korvaukset eivät tuota riittävää kompensaatiota. Kokonaisuudessa otetaan huomioon koko vuoden aikana hakijalle aiheutuneet kustannukset, hakijan saamat avustukset ja valtion muu rahoitus.

Tiedotteessa kerrotaan, että kuntien covid-19-taudin torjuntaan liittyvissä toimissa kyse on lähtökohtaisesti lakisääteisesti kuntien järjestämis- ja kustannusvastuulle kuuluvasta toiminnasta. Poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa on kuitenkin perusteltua, että valtio ottaa laajemman vastuun aiheutuneista kustannuksista.

Avustuksia myönnetään kuntien lisäksi sairaanhoitopiireille. Lisäksi kuntayhtymät, jolle kunta on siirtänyt järjestämisvastuutaan, voivat hakea avustusta, mikäli kunta siirtää hakuoikeuden niille.

Valtionavustus tulee haettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäinen haku aukeaa viikolla 41 ja toinen haku vuoden 2022 alussa.