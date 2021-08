Krista Kiuru: ”Tämä on vakava viesti”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tänään on tarkoituksena päättää hallituksen linjauksista, miten toimitaan, kun rokotekattavuus on riittävällä tasolla ja yhteiskuntaa voidaan pitää täysin auki. DEMOKRAATTI Demokraatti

Strategiset linjaukset ovat Kiurun mukaan valmistuneet alkuviikosta. Myöhemmin niiden pohjalta on määrä valmistella toimintaohjelma käytännön työkaluineen.

Kiuru kertoi asiasta Säätytalon portailla Helsingissä ennen hallituksen neuvottelua koronanhoidon hybridistrategiasta.

Rokotekattavuus ei Kiurun mukaan ole vielä riittävällä tasolla siten, että se suojelisi kansaa. Hän viittasi siihen, että tänään koronatartuntoja oli yli tuhat.

– Meidän on otettava vakavasti se, että tällä hetkellä sairaalahoidossa olevissa potilaissa on jopa 65 % niitä, joilla ei ole rokotuksia lainkaan. Ikävä on todeta, että on muutamia kahdenkin rokotuksen jo saaneita ihmisiä, jotka ovat sairastuneet.

Kiuru varoitti puhuessaan medialle myös jähmettyneestä tilanteesta ja viittasi viranomaisten koronatoimiin.

– Meidän pitää edellyttää laajasti yhteiskunnassa isolla ja vahvalla tahtotilalla, että toimivaltaiset viranomaiset, kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot noudattavat nykyisiä suorituksia ja ohjeistuksia…, sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeitä sekä tartuntatautilakia.

”Oma pelkoni, että me olemme päätymässä jähmettyneeseen tilanteeseen, jossa toimivaltaiset viranomaiset eivät syystä tai toisesta saa päätöksiä aikaan. Tämä on vakava viesti.”

– Oma pelkoni, että me olemme päätymässä jähmettyneeseen tilanteeseen, jossa toimivaltaiset viranomaiset eivät syystä tai toisesta saa päätöksiä aikaan. Tämä on vakava viesti. Me emme voi jatkaa niin, että tartuntojen määrä jatkuvasti kohoaa tilanteen ollessa niin vakava, että rokotekattavuus on niin matala, että se ei riitä ihmisten suojeluun. Se tulee johtamaan siihen, että yhteiskunta sulkeutuu kuitenkin. Nyt on aika toimia, jotta me pääsemme siihen hybridistrategiassa tänään linjattavaan visiokuvaan. Sen tehtävänä on, että yhteiskunta tulee olemaan auki, kun riittävä rokotekattavuus on saavutettu.

Kiuru kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriöltä on tulossa niin kutsuttu ”riskipotentiaalimäärittely” erityyppisissä mahdollisissa altistumistilanteissa. Tämä tarjoaisi ministerin mukaan mahdollisuuksia avata tapahtuma- kulttuurialaa ja antaisi harkintaa, milloin turvavälit ovat riittäviä erilaisissa tilanteissa.

– Tämä riskipohjaisuus ja sen arviointi tulisi käyttöön epidemian työkaluksi. Se antaisi mahdollisuuden jo siihen, että vaikka meillä vielä ei ole rokotekattavuus riittävällä tasolla, pystyisimme pitämään yhteiskuntaa jo osittain auki.

Kiuru kantoi huolta siitä, että korona vie voimavaroja niin paljon, että muista sairauksista kärsivien potilaiden hoito viivästyy. Kiuru sanoi, että sairaanhoitajapulaa alkaa olla jo nyt.

– Tilanne alkaa olla sairaaloiden ja myöskin perustason toimijoiden osalta selkeästi vakavoitumassa. Meidän täytyy ottaa myös tämä viesti vakavasti.