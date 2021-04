Krista Kiuru väänsi Halla-aholle rautalankaa kyselytunnilla: ”Ne ovat kaksi eri asiaa”

Eduskunnan kyselytunnilla puitiin koronarajoituksia sekä Suomen exit-strategiaa eli suunnitelmaa koronarajoitusten asteittaisesta purusta. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Esiin nousi myös hallituksen taannoinen esitys liikkumisrajoituksista, jolle perustuslakivaliokunta ei antanut hyväksyntäänsä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kuvasi monen ihmetelleen ennen pääsiäistä hallituksen esitystä ulkonaliikkumiskiellosta.

– Vielä oudompaa on, että kun perustuslakivaliokunta oli tyrmännyt esityksen kelvottomasti valmisteltuna, niin kiire, välttämättömyys ja kriisitunnelma katosivat jonnekin. Ja nyt puhutaan olemassaolevienkin rajoitusten purkamisesta. Hyvä, että puhutaan, Halla-aho jatkoi.

– Kysyisin kuitenkin, että mitä sellaista tautitilanteessa tapahtui pääsiäisen aikana, mikä selittää tämän käännöksen tiukemmista rajoituksista kevyempiin rajoituksiin? Olivatko rajoitukset jonkinlainen arvovaltakysymys ja voimannäyttö hallitukselta, hän kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, ettei kyse ollut kummastakaan, vaan se oli ”kysymys, jonka terveysviranomaiset ja sosiaali- ja terveysministeriö katsoivat välttämättömäksi”. Hän muistutti, että koko pandemian ajan hallitus on kuullut herkällä korvalla asiantuntijoita ja teki niin nytkin.

– Sekä THL että sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että on välttämätöntä tämänkaltainen esitys tuoda eduskuntaan, jotta tautimäärät saadaan selkeään laskuun ja jotta terveydenhuollon kantokyky voidaan kaikissa tilanteissa turvata, Marin totesi.

Hän jatkoi vastaustaan kertaamalla, että tautitilanne on nyt nähtävästi helpottanut jo käytössä olevien ja oikea-aikaisesti käyttöön otettujen rajoitusten ansiosta.

HALLA-AHOLLE VASTASI myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), joka varsin tiukkaan sävyyn painotti, että on olennaista erottaa toisistaan ”kaksi aivan eri asiaa”:

– Kun me puhumme rajoitusten purusta, me puhumme siitä suunnitelmasta, miten lähestytään kohti kesää, hän sanoi viitaten tänään esiteltyyn exit-strategiaan ja jatkoi:

– Kyllä siitä näkymästäkin pitää pystyä täällä puhumaan niin, ettemme me sekoita sitä juuri tähän hetkeen ja tähän tautitilanteeseen. Ne ovat kaksi eri asiaa.

– Kun me puhumme tästä tautitilanteesta, niin olen hyvin helpottunut siitä, että pääsiäisenä näyttäisi tapahtuneen käänne siihen, että me olemme nyt selkeässä laskussa, Kiuru jatkoi.

Hän kuitenkin huomautti, että Euroopan maissa on huomattu, ettei vastaava käänne parempaan välttämättä ole ollut kovin pysyvä. Hän lisäksi painotti, että vaikka tautitapausten määrä on kääntynyt lievään laskuun, on tartuntojen määrä silti aivan liian korkealla tasolla.

– Meillä on aivan liian monessa maakunnassa yli sadan ilmaantuvuus tällä hetkellä. Tilanne ei ole ohi ja tähän tilanteeseen pitää suhtautua vakavasti.

KORONARAJOITUKSISTA PUHEEKSI nousivat muun muassa ravintoloihin sekä tapahtuma-alaan kovaa kolahtaneet rajoitukset.

– Me kaikki jaamme huolen tapahtuma- ja kulttuurialan tilanteesta, freelancereiden tilanteesta, ja hallitus suhtautuu kysymykseen vakavuudella, pääministeri Sanna Marin sanoi vastauksena Timo Heinosen (kok.) esiin nostamaan kysymykseen tapahtuma-alan tilanteesta.

Pääministeri kuitenkin halusi myös peräänkuuluttaa kohtuutta. Hän muistutti, että yksikään hallituspuolue ei ole halunnut siirtää kouluja etäopetukseen, laittaa tapahtumia tauolle, eikä sulkea ravintoloita.

– Nämä eivät ole kysymyksiä, joita me haluamme tehdä, vaan mitä me joudumme tekemään, koska velvollisuutemme on myös suojella ihmisten henkeä, terveyttä ja elämää erittäin vakavalta taudilta, Marin sanoi.

Tiede- ja kultuuriministeri Annika Saarikko niin ikään sanoi näkevänsä freelancereiden vaikean tilanteen. Hänen mukaansa on väärin, että freelancerit ovat olleet ”yksi pahimpia koronakärsijöitä”. Hän myös kertoi, että uusi apurahapaketti on valmisteilla.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus puolestaan kysyi ravintoloiden kaavamaisista rajoituksista eli siitä, miten samat rajoitukset koskevat eri tyyppisiä ravintoloita, joissa on erilaiset riskit koronatartunnan saamiseen. Tanus kysyi myös eri alueiden toisistaan poikkeavien tautitilanteiden huomioimisesta.

Työministeri Tuula Haatainen vastasi, että alueiden tilannetta tarkastellaan viikottain.

– Eli nyt, kun ravintolasulkulaki tuli voimaan, niin asetusta tarkastellaan nyt. Valtioneuvosto sitä tänään tarkastelee, ja tilanne on se, että Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi kokonaisuudessaan avautuu – siellä ravintolat voivat huomenna avautua. Muilta osin muutoksia ei ole tullut, ja tämän perustamme THL:n lausuntoon, hän selvitti.

– Mitä tulee eri ravintolatyyppeihin, niin ne on myös lajiteltu siellä ravintolatyypeittäin. Mutta nyt tällä hetkellä, kun tartunnat nousevat niin voimakkaasti, ja kun tartuntoja oli eri tyyppisissä ravintoloissa, niin terveydenhuoltoviranomaisten näkemys oli, että näillä alueilla nämä kaikki ravintolat suljetaan, Haatainen taustoitti.