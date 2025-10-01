Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

1.10.2025 07:43 ・ Päivitetty: 1.10.2025 07:43

Krista Kiurun pahoinpitelijä sai tuomion – pyysi tekoaan anteeksi

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Krista Kiuru saapui keskiviikkona käräjille itse, pahoinpitelijä ei ollut paikalla.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1990 syntyneen miehen 30 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) viimetalvisesta pahoinpitelystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rangaistusta kovennettiin miehen aiemman rikoshistorian takia. Hänet on aiemminkin tuomittu ventovieraisiin ihmisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Nyt käräjäoikeus julisti tuomionsa keskiviikkoisen istunnon päätteeksi.

Tuomittu myönsi lyöneensä Kiurua kasvoihin Kaisaniemen puistossa viime joulukuussa ja syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Mies ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä. Hänen avustajansa välitti mieheltä anteeksipyynnön Kiurulle.

OMASSA KUULEMISESSAAN Kiuru kertoi olleensa tapahtumapäivänä Kaisaniemen puistossa matkalla hakemaan lastaan, kun häntä lähestyi tuntematon mies.

Kiuru kertoi, että oli puhumassa puhelua ja laittoi puhelimen taskuunsa katkaisematta puhelua.

-  Hän tuli suoraan kohti aggressiivisin kehonliikkein. Olin varautunut kehonkielestä, että jotain hänellä on jotain tiukkaa asiaa. En osannut ajatella, että hän ryhtyisi väkivaltaiseksi.

Tämän jälkeen mies ojensi Kiurun mukaan kätensä ja löi häntä rystysillä silmien väliin osuen enemmän toiselle puolelle. Kiuru sanoi horjahtaneensa mutta pysyneensä kuitenkin jaloillaan.

-  Isku oli sen verran tukeva, että jäin ihmettelemään, mitä tässä oikein tapahtui.

Paikalle tuli tilanteen nähnyt nainen. Naisen lähdettyä Kiuru soitti hätäkeskukseen ja haki lapsensa, minkä jälkeen poliisipartio saapui paikalle.

POLIISI KERTOI esitutkinnan valmistumisen aikaan tammikuussa, ettei tutkinnassa tullut ilmi, että teolla olisi ollut poliittista motiivia.

Poliisin mukaan epäilty oli kertonut kuulusteluissa aiheuttaneensa häiriötä ennen pahoinpitelyä ja luulleensa Kiurun soittavan asiasta poliisille.

Teksti: STT / Jecaterina Mantsinen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
1.10.2025
Hali ja Super: Tuontihoitajien kielikoulutus kuntoon – ”Valtion vastuuta voisi kasvattaa”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Teatteri ja Tanssi
1.10.2025
Arvio: Kari Hotakainen yllättää jälleen, nyt näytelmällä, jossa sohitaan narsismia, äänikirjoja ja kulttuurin kaupallistumista
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
28.9.2025
Tarina voittaa faktat – VM valkopesee Orpon hallituksen talouspolitiikkaa
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU