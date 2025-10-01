Krista Kiurun pahoinpitelijä sai tuomion – pyysi tekoaan anteeksi

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1990 syntyneen miehen 30 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) viimetalvisesta pahoinpitelystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rangaistusta kovennettiin miehen aiemman rikoshistorian takia. Hänet on aiemminkin tuomittu ventovieraisiin ihmisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä. Nyt käräjäoikeus julisti tuomionsa keskiviikkoisen istunnon päätteeksi.

Tuomittu myönsi lyöneensä Kiurua kasvoihin Kaisaniemen puistossa viime joulukuussa ja syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Mies ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä. Hänen avustajansa välitti mieheltä anteeksipyynnön Kiurulle.

OMASSA KUULEMISESSAAN Kiuru kertoi olleensa tapahtumapäivänä Kaisaniemen puistossa matkalla hakemaan lastaan, kun häntä lähestyi tuntematon mies.

Kiuru kertoi, että oli puhumassa puhelua ja laittoi puhelimen taskuunsa katkaisematta puhelua.

- Hän tuli suoraan kohti aggressiivisin kehonliikkein. Olin varautunut kehonkielestä, että jotain hänellä on jotain tiukkaa asiaa. En osannut ajatella, että hän ryhtyisi väkivaltaiseksi.

Tämän jälkeen mies ojensi Kiurun mukaan kätensä ja löi häntä rystysillä silmien väliin osuen enemmän toiselle puolelle. Kiuru sanoi horjahtaneensa mutta pysyneensä kuitenkin jaloillaan.

- Isku oli sen verran tukeva, että jäin ihmettelemään, mitä tässä oikein tapahtui.

Paikalle tuli tilanteen nähnyt nainen. Naisen lähdettyä Kiuru soitti hätäkeskukseen ja haki lapsensa, minkä jälkeen poliisipartio saapui paikalle.

POLIISI KERTOI esitutkinnan valmistumisen aikaan tammikuussa, ettei tutkinnassa tullut ilmi, että teolla olisi ollut poliittista motiivia.

Poliisin mukaan epäilty oli kertonut kuulusteluissa aiheuttaneensa häiriötä ennen pahoinpitelyä ja luulleensa Kiurun soittavan asiasta poliisille.

Teksti: STT / Jecaterina Mantsinen