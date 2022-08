Krista Mikkonen haluaa korotuksen pakolaisten vastaanottorahaan

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) vaatii korotusta pakolaisten vastaanottorahaan. Hän toteaa, että valtaosa vastaanottorahan saajista on Ukrainasta tulleita sotapakolaisia, joiden rahat eivät tahdo riittää tällä hetkellä elämiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

“Hintojen noustessa hallitus on tukenut pienituloisia korottamalla esimerkiksi toimeentulotukea ja pienimpiä eläkkeitä. Vastaava korotus on hallituksen budjettiriihessä ulotettava myös pakolaisten vastaanottorahaan. On Suomen velvollisuus auttaa Ukrainasta paenneita”, Mikkonen sanoo tiedotteessaan.

“Vastaanottoraha on ollut pieni jo ennen nykyistä nopeaa inflaatiota. Vuonna 2011 vastaanottorahan perusosan tasoksi päätettiin 70 prosenttia toimeentulotuesta. Tällä hetkellä se on todellisuudessa kuitenkin enää vain 61 prosenttia, sillä siihen ei ole tehty korotuksia samassa suhteessa kuin toimeentulotukeen.“

Mikkosen mukaan vastaanottorahan perusosaan tarvitaan hintojen nousun vuoksi 50 euron korotus, nykyisestä 323 eurosta 370 euroon.

”Tämä päätös tulee tehdä budjettiriihessä. Korotuksen jälkeen perusosa nousisi takaisin aiemmalle tasolleen eli 70 prosenttiin toimeentulotuesta”, Mikkonen jatkaa tiedotteessaan.

“Monella sotapakolaisella raha ei hintojen nousun vuoksi riitä enää välttämättömiin perustarpeisiin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. Suomi on sitoutunut tarjoamaan Ukrainasta pakeneville turvaa ja suojaa. Velvollisuutemme on täyttää tämä lupaus myös toimeentulon osalta. Venäjän hyökkäyssota jatkuu – apua tarvitaan edelleen”.