Krista Mikkonen: ”Suomeenkin on jo tullut omia reittejä ukrainalaisia, jotka eivät alkuvaiheessa ole tukeutuneet Suomen viranomaisiin”

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo tiedotustilaisuudessa, että Suomi on varautunut auttamaan sekä Ukrainassa ja sen naapurimaissa edelleen olevia että Suomeen saapuvia pakolaisia. Yhteensä jo yli 1,7 miljoonaa on paennut Venäjän hyökkäystä pois Ukrainasta. Rane Aunimo Demokraatti

Viime viikolla EU:n sisäministerit päättivät yksimielisesti ns. tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimisesta.

– Päätöksen perusteella Ukrainan sotapakolaiset saavat EU-alueella Suomi mukaan lukien sujuvasti oleskeluluvat vuodeksi rekisteröinnin jälkeen tilapäisen suojelun kautta. On todella tärkeää, että annamme sotaa pakeneville mahdollisuuden rauhaan ja turvalliseen elämään.

Mikkonen kertoi, että Suomessa on nostettu Maahanmuuttoviraston valmiustasoa ja lisätty majoituspaikkojen määrää.

– Tarvittaessa avaamme kokonaan uusia vastaanottokeskuksia. Maahanmuuttovirasto ei myöskään toistaiseksi tee sellaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden myötä ihmiset lähetettäisiin takaisin Ukrainaan.

Mikkosen mukaan vain pieni osa pakolaisista on toistaiseksi hakenut turvapaikkaa. Sisäministeriön tietojen mukaan koko Euroopassa on haettu Ukrainan sodan seurauksena vain 5 000:ta turvapaikkaa. Tänä vuonna Ukrainan kansalaiset ovat jättäneet Suomessa 686 turvapaikkahakemusta.

– Monilla ukrainalaisilla on EU-maissa perheenjäseniä ja ystäviä, joiden luokse he ovat voineet viime päivinä asettua, eikä suurin osa heistä ole toistaiseksi esimerkiksi tarvinnut apua majoitukseen. Suomeenkin on jo tullut omia reittejä ukrainalaisia, jotka eivät alkuvaiheessa ole tukeutuneet Suomen viranomaisiin. He saattavat hakea myöhemmin tilapäistä suojelua, turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa esimerkiksi työskentely- tai perhesiteen perusteella.

Suomi on toimittanut Ukrainaan, Puolaan ja Moldovaan materiaaliapua siviiliuhrien auttamiseen.

– Apu sisältää muun muassa telttoja hätämajoitusta varten sekä ensiapu- ja lääkintätarpeita. Uusia avustuskuormia ollaan kokoamassa. Lisäksi olemme lähettäneet pelastustoiminnan asiantuntijoita avuksi Moldovaan, jonne on paennut jo yli 200 000 ukrainalaista.

Mikkonen sanoi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttävä. Moni suomalainen haluaa auttaa.

– Yksityishenkilöille paras tapa auttaa on osallistua avustusjärjestöjen kampanjoihin. Ne kykenevät toimittamaan avun perille keskitetysti ja myös arvioimaan avun tarpeen paikan päällä.

Avustusjärjestöt keräävät myös Suomeen tuleville materiaalipua.