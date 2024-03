Kristillisdemokraatit ja Liike nyt solmivat vaaliliiton eurovaaleihin

Kristillisdemokraatit ja Liike nyt ovat solmineet teknisen vaaliliiton ensi kesän eurovaaleihin. Kumpikin puolue asettaa vaaliliitossa kymmenen ehdokasta. Demokraatti Demokraatti

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo tiedotteessa puolueen olevan tyytyväinen solmittuun vaaliliittoon.

– Tämä vaaliliitto mahdollistaa kahden meppipaikan tavoittelun puolueille, hän sanoo tiedotteessa.

Kristillisdemokraatit on jäsen Euroopan kansanpuolueessa EPP:ssä, joka muodostaa europarlamentin suurimman ryhmän.

Essayah kuvaa edessä olevia EU-vaaleja tärkeiksi substanssin näkökulmasta.

– Se, millainen parlamentti ja komissio valitaan, määrittelee suunnan sisämarkkinoiden, turvallisuuden, maatalouden, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan suhteen kuin myös metsäpolitiikan pitämiseksi omissa käsissä, hän sanoo tiedotteessa.

Essayahin mukaan eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan muun muassa puolustusyhteistyössä, sisämarkkinoiden kehittämisessä ja talouskasvun vauhdittamisessa. Hänen mukaansa se ei edellytä ”massiivista byrokratiaa, epämääräisesti perusteltuja tulonsiirtoja tai komission vallan kasvattamista”.

– Jäsenmaiden tarpeita kuuntelematon kunnianhimo on jo ajamassa mm. yhteistä maatalouspolitiikkaa ahdinkoon. Tällaiset piirteet EU:n kehityksessä ovat pikemmin omiaan repimään unionia rikki, Essayah sanoo.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo kertoo, että puolue tulee asettamaan ”kiinnostavia ehdokkaita, jotka varmasti saavat ääniä”.

– Suomen etuja on hoidettu huonosti EU:ssa. Olemme vaihtoehto muille puolueille. Suomen linja tulee muuttumaan. Me pidämme huolen, että Suomen etu on ensiksi. Kun Suomen linja toteutuu, niin myös EU:n etu toteutuu. Esimerkkinä tästä on metsät, Suomen metsien tulee säilyä jatkossakin suomalaisten käsissä. Laskukaavojen tulee olla oikeudenmukaisia, hän sanoo tiedotteessa.