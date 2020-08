Kristilliset sosialidemokraatit ja kunnallisvaalit

Historiallinen valinta tapahtui tässä kuussa pidetyssä luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa: demari Pertti Rajala valittiin kokouksen puheenjohtajistoon. Näin tuli tunnustettua, että me demarit olemme kirkon jäseniä siinä kuin muidenkin puolueiden kannattajat.

Tapio Lampinen Teologian tohtori, dosentti, Jyväskylä

Vaalipiirissämme toimii Keski-Suomen kristillisten sosialidemokraattien yhdistys. Se on perustettu toisen maailman sodan jälkeen. Sen kautta voi olla puolueen jäsen, mutta olennaisempaa on, että siinä kannattajajäseninä on sekä puolueen jäseniä että muita yhdistyksen arvot hyväksyviä henkilöitä. Jäseniä on eri kristillisistä yhteisöistä.

Muutama vuosi sitten pidettiin kaksi kristillisten demarien järjestämää kokousta, joihin kutsuttiin ja osallistui väkeä koko vaalipiirin alueelta. Valitettavasti sitten puhti loppui ja kokouksia ei enää pidetty,

Ajattelen, että osana piirin kunnallisvaalityötä olisi syytä tuoda esiin, että myös kristillisyys on osa sosialidemokraattista työväenliikettä. Kampanjan pohjajoukkona voisi pitää niitä, jotka on valittu luterilaisten seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai on ollut ehdolla kirkollisissa vaaleissa. Emme saisi antaa kristillisdemokraattien tai muiden porvaripuolueiden ottaa monopolia kristillisyyteen. Miettikääpä toverit omissa kunnissamme, miten panisimme tämän ehdotukseni käytäntöön.

Kristillisten sosialidemokraattien tunnuslause on otettu Raamatun Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kolmannesta luvusta: “…älkäämme rakastako sanoin ja puheessa vaan teoin ja totuudessa.”