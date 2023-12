KRP esittää Voislav Tordenia vangittavaksi epäiltynä Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista

Keskusrikospoliisi (KRP) esittää venäläistä Voislav Tordenia vangittavaksi epäiltynä törkeästä sotarikoksesta ja sotarikoksista Ukrainassa. Epäillyt rikokset on vangitsemisvaatimuksen mukaan tehty vuosina 2014-2015. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin käräjäoikeus sai vangitsemisvaatimuksen sunnuntaina. Käräjäoikeudesta kerrotaan STT:lle, että vangitsemistunto järjestetään alustavasti maanantaina iltapäivällä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe päätti perjantaina, että Tordenin, 36, epäillyistä rikoksista Ukrainassa käynnistetään Suomessa esitutkinta. Rikosepäilyt tutkitaan Rappen mukaan Suomessa, koska Tordenia ei voi korkeimman oikeuden (KKO) mukaan luovuttaa Ukrainaan. KKO perusteli kantaansa Ukrainan heikoilla vankilaoloilla.

Syyttäjälaitoksen perjantaina julkaiseman tiedotteen mukaan rikosepäilyissä on kyse tapahtumista ennen nykyistä Ukrainassa käytävää sotaa.

- Tutkinnan kohteena ovat ennen nykyistä sotaa Itä-Ukrainassa olleen aseellisen konfliktin yhteydessä tehdyt, haavoittuneisiin tai antautuneisiin ukrainalaissotilaisiin kohdistuneet teot, joiden epäillään täyttävän sotarikoksen tunnusmerkistön, tiedotteessa todetaan.

Torden tunnetaan myös nimellä Jan Petrovski, ja hän on Petrovski-nimellä EU:n Venäjä-pakotteiden listalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Ukrainassa häntä epäillään osallisuudesta terroristiorganisaatioon ja muusta terroristiorganisaation toiminnan edistämisestä. Rappe kertoi perjantaina STT:lle, että Suomen rikoslain mukaan teot, joista Tordenia epäillään, menevät terrorismirikosten sijaan sotarikosten alle.

SUOMI otti Tordenin kiinni heinäkuussa, kun hän yritti Helsinki-Vantaan lentoasemalla nousta Nizzan-lennolle. Sittemmin hän on ollut Suomessa viranomaisten hallussa eri syistä. Kesällä häntä pidettiin säilössä, kun Ukraina vaati Tordenia luovutettavaksi oikeudenkäyntiä varten. Kun KKO:n kielteinen kanta luovutukseen tuli joulukuussa ja KKO päätti vapauttaa Tordenin, otti Rajavartiolaitos hänet kiinni selvittääkseen hänen oikeuttaan olla Suomessa. Perjantaina poliisi otti Tordenin kiinni sen vuoksi, että apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti käynnistää esitutkinnan.

EU:n pakotelistaamilla ihmisillä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta saapua EU-maahan. Petrovski sai kuitenkin aikanaan oleskeluluvan Suomeen Torden-nimellä vaimonsa opiskelupaikan perusteella.

Tordenin oikeusavustajana toimiva Heikki Lampela on kuitenkin kertonut STT:lle, ettei Tordenilla ollut kiinniottohetkellä Suomessa osoitetta eikä Torden asunut Suomessa. Lampela kertoi STT:lle perjantaina, että Torden kiistää epäillyt sotarikokset.

- Mielestäni ei ole millään tavalla Suomen etu eikä ole tarkoituksenmukaista, että Suomi käyttää omaa virkamieskoneistoaan ja omia rahojaan tällaisten asioiden selvittämiseen. Katson, ettei se edes kuulu Suomelle, Lampela sanoi tuolloin.

Markku Uhari / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.54