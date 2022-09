KRP luovuttaa tänään Viestikoekeskus-jutun esitutkintamateriaalin – kolmelle HS:n toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia

Asiassa järjestettiin valmisteluistunto jo kuukausi sitten, mutta materiaalia ei ole KRP:n mukaan voitu luovuttaa normaalissa aikataulussa runsaan salaustarpeen takia.

Oikeudenkäynti koskee loppuvuonna 2017 julkaistua HS:n artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Syyttäjän mukaan ne sisälsivät sotilastiedustelua koskevaa salassa pidettävää tietoa.

Kolmelle lehden toimittajalle vaaditaan puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Kaikki kiistävät syytteet.

Tiettävästi KRP:n esitutkintamateriaali on hyvin laaja. Epäselvää kuitenkin on, kuinka suuressa määrin se on salattu. Materiaalin odotetaan antavan vastauksia muun muassa siitä, kuinka kauan Puolustusvoimat tiesi HS:n hallussa olevasta materiaalista ja miten se asiaan reagoi.