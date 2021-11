KRP: miehestä tuli yksi Suomen suurimmista huumemyyjistä – nyt tuli tuomio, 11 vuotta vankeutta

Pisimmän tuomion sai 25-vuotias lahtelaismies, josta keskusrikospoliisin (KRP) mukaan tuli toiminta-aikanaan yksi Suomen suurimmista huumausaineiden myyjistä yli tuhannella toteutuneella kauppatapahtumalla.

Mies loi helmikuussa 2020 Tor-verkon Sipulimarket-kauppapaikalle nimimerkin Autobahn huumeiden myyntiä varten. Sipulimarketissa tilaukset tehtiin sivuston kautta, ja mies myi huumausaineita myös suoraan sähköpostitse, tuomiossa kerrotaan.

KRP:n mukaan miehen toiminta oli järjestelmällistä ja ammattimaista.

- Ammattimaisuus välittyy siitä, että epäilty on rakentanut Tor-verkossa nimimerkkinsä ja huumausaineiden myynnin ympärille eräänlaisen tavaramerkin myyntikuvineen ja logoineen. Epäilty on tietoteknisesti kyvykäs, ja hän on rajannut sosiaalisia kontaktejaan, mikä on mahdollisesti vahvistanut uskomusta siitä, että hän on suojassa kiinni jäämiseltä, sanoi tutkinnanjohtaja Hans Fagerström tiedotteessa helmikuussa, kun esitutkinta oli valmistumassa.