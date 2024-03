KRP tunnisti yhden ihmisen, jota epäillään murtautumisesta eduskunnan tietojärjestelmiin

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että se on kyennyt tunnistamaan yhden ihmisen, jota epäillään eduskunnan tietojärjestelmiin murtautumisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KRP on tutkinut eduskuntaan vuosina 2020-2021 kohdistunutta verkkohyökkäystä törkeänä vakoiluna, törkeänä tietomurtona ja törkeänä viestintäsalaisuuden loukkauksena.

Poliisi on aiemmin selvittänyt, mitä yhteyttä APT31-nimisellä ryhmittymällä on tekoon. KRP kertoo, että yhteys on vahvistunut ja yksi teosta epäilty on tunnistettu.

APT31-kybervakoiluryhmä on aiemmin yhdistetty Kiinan valtioon.