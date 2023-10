KRP tutkii: jättikö kiinalaislaiva mystisen möykyn merenpohjaan kaasuputkirikon aikana

Hongkongin lipun alla purjehtivan Newnew Polar Bear -konttilaivan liikkeet sopivat KRP:n mukaan yhteen putkivaurion syntyajan ja -paikan kanssa.

KRP kertoo tiedotteessaan selvittävänsä nyt yhteistyössä Kiinan viranomaisten kanssa aluksen toimintaa.

TUTKINNASSA on vahvistunut, että putken vaurioitumisen aiheutti ulkoinen mekaaninen voima. Tämänhetkisen tiedon perusteella ei ole syytä epäillä vaurion aiheutuneen räjähdyksestä, KRP sanoo tiedotteessaan.

– Meren pohjasta on lisäksi tutkinnan yhteydessä löytynyt möykky vastikään kerrostunutta maata, jonka sisällä on ilmeisesti jokin erittäin painava esine. Selvitämme nyt, mikä esine on ja liittykö se putken vaurioon, tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi kertoo.