KRP Vastaamo-epäillystä: voisi olla Euroopassa

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi tänään, että Vastaamon tietomurrosta epäillään 25-vuotiasta suomalaismiestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hänet on eilen vangittu poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa, minkä lisäksi hänet on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Jutun tutkinnanjohtaja Marko Leponen sanoo STT:lle, että miehen tarkasta olinpaikasta ei ole tällä hetkellä tietoa. KRP:n näkemyksen mukaan hän voisi olla Euroopassa.

Epäilty vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Esitutkinta asiassa jatkuu.