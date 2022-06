KT, Juko ja Jau sopivat yhteisistä pelisäännöistä – näin toimitaan, jos hoitajaliitot onnistuvat palkankorotusvaateissaan

Kunta-alan sopimusosapuolet ovat sopineet keskinäisiä ehtoja siihen tilanteeseen, kun ratkaisun ulkopuolelle jäänyt Sote ry saavuttaa oman ratkaisunsa kunta- ja hyvinvointialan sopimuksista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Sopijaosapuolet haluavat pitää kiinni nyt tehdystä sopimuksesta, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta toteaa tiedotteessa.

Pöytäkirjan mukaan Sote ry:tä koskeva ratkaisu aiheuttaa neuvotteluvelvoitteen myös suhteessa toisiin sopijaosapuoliin, joita ovat KT:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko sekä Julkisen alan unioni Jau.

Osapuolet kokoontuvat tarkastelemaan Sote ry:tä koskevaa ratkaisua ja palkankorotuksia kolmen kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun sen sopimusratkaisu on syntynyt.

– Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen vastaavien palkankorotusten ja kustannusvaikutteisten ratkaisujen kohdentamisesta erillissopimuksen piirissä oleviin palkansaajiin, asetetaan riitaa ratkaisemaan valtakunnansovittelijan johdolla välityslautakunta, pöytäkirjassa todetaan.

Välityslautakuntaan tulee kaksi jäsentä KT:sta sekä yksi jäsen Jukosta ja Jausta.

Lautakunnan pitää antaa ratkaisuehdotus kahden viikon kuluessa lautakunnan asettamisesta.

– Jos lautakunta ei saa ratkaisua aikaan, työ- ja virkaehtosopimukset voidaan irtisanoa, mutta irtisanominen tulee voimaan vasta 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Pöytäkirjan mukaan yhden osapuolen ilmoitus rtisanomisesta koskee kaikkia.

Kuitenkin työ- ja virkaehtosopimuksissa 1.6.2024 oleva ja kehittämisohjelmassa vuodelle 2024 sovitut palkankorotuserät maksetaan erillissopimuksen mukaisesti. Muut sopimukset päättyvät, mutta pääsopimuksen ja siihen liittyvän liitäntäpöytäkirjan sekä niin sanotun työelämäpaketin voimassaolo jatkuu.

Työ- ja virkaehtosopimuksiin mahdollisesti tulevat heikennykset voivat pöytäkirjan mukaan tulla voimaan vain Jukon ja Jaun suostumuksella. Osapuolet ovat käyneet neuvonpitoa sovittelulautakunnan johdon kanssa ratkaisua tehdessään.

”Tässä tilanteessa oli tärkeää saada kunta- ja hyvinvointialalle 3-vuotinen työrauha.”

Kunta-alan tällä viikolla saavutettuun sovintoratkaisuun liittyy erillinen kunta- ja hyvinvointialan 5-vuotinen palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma, jonka sopimuskorotukset ovat keskimäärin yksi prosentti vuosittain.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialojen työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta uudistamalla palkkausjärjestelmiä, KT kertoo tiedotteessaan.

Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisen sopimisen ja paikallisten järjestelyerien kautta.

– Kehittämisohjelma laajentaa merkittävästi paikallista sopimista kunta- ja hyvinvointialalla verrattuna esimerkiksi yksityiseen sektoriin. Työnantajat päättävät viime kädessä paikallisten palkankorotusten kohdentamisesta palkkausjärjestelmien uudistamiseen. Korotuksia voidaan käyttää tukemaan henkilöstön saatavuutta työnantajakohtaisesti, toimitusjohtaja Markku Jalonen (kuvassa) kertoo tiedotteessa.

Muuten kunta- ja hyvinvointialan palkankorotusten taso on sidottu virka- ja työehtosopimuksilla ensimmäisen kerran vientiteollisuuden määrittämään yleiseen linjaan. Kunta- ja hyvinvointialalla työrauhan pituus on kolme vuotta. Yksityisellä sektorilla työrauha on vuoden mittainen ja alan sopimukset ovat katkolla jo ensi syksynä.

– Kevät on haettu ratkaisua historiallisen vaikeaan työriitaan sekä valtakunnansovittelijan että sovittelulautakunnan johdolla. Saimme aikaan neuvotteluratkaisun sovittelulautakunnan sovintoehdotukseen perustuvalla sopimuksella Jukon ja Jaun kanssa. Tässä tilanteessa oli tärkeää saada kunta- ja hyvinvointialalle kolmivuotinen työrauha, joka turvaa kansalaisten hyvinvointipalveluja, Jalonen toteaa.