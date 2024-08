KT:n Jalonen jää eläkkeelle – seuraajan haku pian liikkeelle

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen jää eläkkeelle. Hänen työsuhteensa päättyy helmikuun lopussa. Demokraatti Demokraatti

Jalonen on toiminut KT:n johdossa vuodesta 2007 alkaen työmarkkinajohtajana ja 1. heinäkuuta 2021 alkaen toimitusjohtajana.

KT:n hallituksen puheenjohtaja Ari Korhonen antaa tunnustusta Jalosen työlle.

– Jalonen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran todella vaativassa tehtävässä KT:n johdossa ja on ollut keskeinen toimija vuosien ajan suomalaisessa työmarkkinakentässä. Hän on laajasti tunnettu ja arvostettu niin neuvotteluosapuolten, sidosryhmien kuin myös KT:n luottamushenkilöiden ja henkilöstön piirissä.