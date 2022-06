KT:n Markku Jalonen avaa kunta-alan sopimuksen yksityiskohdat – ”On tulkintaa, mitä kukin takuilla tarkoittaa”

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen luonnehtii viimeistä puolta vuotta kunta-alan työmarkkinahistorian vaikeimmaksi. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tässä on ollut laajoja lakkoja muun muassa terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa.

Tänään kunta-alalle kuitenkin syntyi sopu, joka koskee kaikkia muita kuin hoitajajärjestö Tehyn ja Superin jäseniä.

Jalonen summaa ratkaisun syntyneen työriitojen kautta ja sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalle.

– Toki se on kallis ratkaisu. Se täytyy myöntää. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä tuo kolme vuotta työrauhaa.

Vuonna 2024 työvoimakustannukset nousevat KT:n laskelmien mukaan tällä sopimuksella 725 miljoonaa euroa nykytasosta.

Jalonen korostaa, että noin 2/3 kunta-alan henkilöstöstä eli 300 000 palkansaajaa tulee sopimusten ja työrauhan piiriin.

– Pidän tätä merkittävänä asiana kuntalaisten palveluiden turvaamisen kannalta.

Jalonen näkee myös, että kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä osoitti toimivuutensa hyvin vaikeissakin olosuhteissa. Hän ei lähtisi järjestelmää muuttamaan, vaikka tällaisia vaateita on jo eri suunnista kuulu.

– Tämä on Suomen suurin ja uskallan väittää vaativin työmarkkinasektori. Täällä on useita eri sopimuksia ja tässä neuvoteltiin myös uudesta sopimusjärjestelmästä liittyen hyvinvointialueisiin. Tämä on erittäin laaja ja vaativa kokonaisuus.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat siis Sote ry:n kautta toistaiseksi ulkona sopimuksesta.

– He ovat kaikki esitykset hylänneet, KT:n, sovittelijan ja sovittelulautakunnan esitykset. Jos heille ei riitä mikään, ei se ole kyllä mikään sopimus- ja neuvottelujärjestelmän vika, Jalonen sanoo.

Hallitukseen päin oli keskusteluja, takuut tulkinta-asia

Julkisuudessa on ollut puhetta, että KT olisi halunnut maan hallitukselta takuut, että se ei lähde nostamaan tehyläisten ja superilaisten palkkoja muuta kunta-alaa isommaksi.

Jalonen sanoo, että KT halusi varmistaa, että sovittelulautakunnan sovintoehdotus pitää myös jatkossa.

– Tätä me halusimme tuoda KT:n tavoitteena esille. Kävimme hyvin rakentavat keskustelut myöskin hallituksen suuntaan. Me uskomme siihen, että tämä ratkaisu pitää myöskin tulevaisuudessa.

Eli koetteko, että on hallitukselta on jotkin takuut, että tätä isompaa ja parempaa sopimusta ei tehdä?

– Tätä en halua lähteä arvioimaan tarkemmin. Mutta KT on käynyt keskusteluja ja pyrkii siihen, että sovittelulautakunnan tekemä sovintoehdotus pitää kaikissa olosuhteissa. Se on se meidän tavoitteemme.

Varsinaisesti takuita ei tullut?

– On tulkintaa, mitä kukin takuilla tarkoittaa, mutta olemme käyneet hyvät, rakentavat keskustelut myöskin maan hallituksen suuntaan tästä tilanteesta.

Keiden kanssa hallituksessa puhuitte?

– Sitä en halua millään tavalla ryhtyä käymään tässä yhteydessä läpi.

Hallituksesta on kuitenkin viestitetty, ettei hallitus ole asiassa mikään osapuoli?

– Tämä on juuri näin. KT arvostaa hallituksen linjaa siinä, ettei se ole osapuoli. Mutta kun Tehy ja Super haluavat tehdä hallituksesta osapuolen, sen takia on hyvä käydä keskustelua siitä, että tämä linjaa pitää aina ja loppuun saakka.

KT ei halunnut irtisanomislauseketta

Jalonen toteaa, että nyt saavutettuun ratkaisuun liittyy myös tarkastelulauseke. Se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun Tehyä ja Superia edustava Sote ry saa neuvottelut KT:n kanssa aikanaan päätökseen, muut nyt sopimuksen tehneet osapuolet eli KT, Juko ja Jau kokoontuvat vertaamaan ratkaisua tänään hyväksyttyn sopimuksiin ja neuvottelevat tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Huomattavaa on, että Jukon, Jaun ja KT:n erillissopimus ja sopimus tarkastelusta pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022-2025. Sopimuksen irtisanominen voisi käytännössä tapahtua, jos Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannuksiin vaikuttavat ratkaisut ovat erillissopimuksessa sovittuja suurempia.

Jalonen painottaa, että on neuvottelujen alaista toimintaa, mihin tarkastelulausekkeen soveltaminen johtaisi.

Kuinka huolissanne olette, että jokin osapuolista sanoisi sopimuksen irti, jos sen kerran voi irti sanoa?

– Me emme irtisanomislauseketta tässä tilanteessa sopimukseen halunneet. Mutta se on nyt osa sopimusta joka tapauksessa. Myöskin työnantaja voi tarvittaessa irtisanoa sopimukset tiettyjen irtisanomisaikojen jälkeen.

Vaaralliselta työrauhan kannalta kuulostaa, että koko tänään saavutettu sopu saatettaisiin vielä avata. Kuinka iso riski tämä on?

– Tässä on ensin erilaiset neuvottelut ja muut tekijät ennen sitä. Se olisi viimeinen vaihtoehto. En pidä sitä kovin suurena todennäköisyytenä tässä vaiheessa.

Kaikkien työntekijöiden palkkausta arvioidaan uudelleen Sote ry:n sopimuksen jälkeen

Tänään tehdyssä sopimuksessa on myös niin kutsutut turvalausekkeet. Ne koskisivat sote-alan ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä tasapuolisen kohtelun periaatteella. Eli jos Sote ry saisi neuvoteltua paremman palkkaohjelman, vastaavat korotukset tulisivat turvalausekkeiden mukaan myös nyt jo sopimuksen tehneiden järjestöjen vastaaville sote-alan ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Yhtä lailla tasapuolisen kohtelun periaatteella nyt saavutettu sopimus tarkoittaa sitä, että myös tehyläiset ja superilaiset saavat jo 1.6. alkaen vastaavat palkankorotukset, vaikka he eivät olleetkaan tällä erää liittojensa kautta ratkaisussa mukana.

Tämän päivän sopimukseen kuuluu myös se, että Sote ry:n ja KT:n vielä tekemättä olevaa sopimusta tarkastellaan aikanaan Jukon, Jaun ja KT:n kesken. Tämä on Jalosen sanoin neuvottelunalaista toimintaa. Onkin tärkeä havaita, että Jalosen mukaan tässä yhteydessä pöydällä ja tarkastelun alla olisivat myös kaikkien muiden kunta-alan työntekijöiden kuin sote-henkilöstön ja varhaiskasvattajien sopimukset. Tämä siis siitä huolimatta että vain sote-työntekijöitä ja varhaiskasvattajia koskee varsinainen turvalauseke.

Tarkoittaako tämä myös sitä, että myös esimerkiksi opettajien ja kaikkien muidenkin ammattiryhmien palkat voisivat nousta samassa suhteessa, jos Sote ry onnistuu neuvottelemaan paremman sopimuksen?

– Sitä en tietenkään voi lähteä arvioimaan tässä tilanteessa. KT:n tavoite on koko ajan tietysti se, että sovittelulautakunnan kustannustaso pitää jatkossakin kaikissa olosuhteissa, Markku Jalonen sanoo.

Palkkaohjelmaa voidaan käyttää myös henkilöstön saatavuuden edistämiseen

Teollisuutta ja vientialaa on ahdistanut, että kunta-alan sopimukseen on kirjattu perälautaa ja palkkaohjelmaa, jotka ovat eri tavoin sidoksissa palkkauksen niin kutsuttuun yleiseen linjaan. Kunta-ala saisi korotuksia yleisen linjan päälle. Tässä on nähty palkkakierteen mahdollisuus, mitä kuitenkaan Jalonen ei allekirjoita.

Jalonen toteaa, että nyt sovittu kolmivuotinen perusratkaisu sidotaan ensimmäisen kerran teollisuuden yleiseen linjaan. Hän sanoo valtakunnansovittelijan esittäneen tätä jo maaliskuun sovintoesityksessä.

Sen sijaan noin prosentin vuosikorotukset yleisen linjan päälle tuovaa kunta-alan viiden vuoden palkkaohjelmaa Jalonen tarkastelee erillisenä dokumenttina, joka uudistaa palkkaus- ja kannustinjärjestelmiä nimenomaan paikallisten erien kautta.

– Ne voidaan kohdentaa myöskin henkilöstön saatavuuden edistämiseen. Sitä ei voi rinnastaa oikeastaan millään tavalla tähän yleiseen palkkaratkaisuun, hän tulkitsee.

Jalonen korostaa myöskin palkkaohjelman viiden vuoden määräaikaisuutta ja irtisanomismahdollisuutta.

Hän kertoo myös, että paikallisten sopimuserien kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti sopimusaloittain.

– Jos ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja päättää. Tämä on olennaista, ne eivät todellakaan ole mitään yleiskorotuksia.

Myös kolmivuotiseen perusratkaisuun sisältyy paikallisia eriä. Niistäkin Jalosen mukaan neuvotellaan paikallisesti ja ellei sopimusta synny, työnantaja päättää.