KU: Potilasturvallisuuslaki on vasemmistoliitolle hallituskysymys – pelaatteko kahdella pakalla Jussi Saramo?

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi tänään, että hallituksella on sopu potilasturvallisuuslaista. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämän jälkeen ilmeni, ettei vasemmistoliiton eduskuntaryhmä voi kannattaa hallituksen valmistelemaa esitystä sen nykymuodossa.

– Hyväksyimme lain tuomisen eduskuntaan, valtioneuvostolla on velvollisuus turvata suojelutyö. Emme kuitenkaan hyväksy lain lakonmurtoelementtejä, jotka yritämme saada pois eduskunnan käsittelyssä. Muuten emme voi äänestää lain puolesta, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kertoi Demokraatille.

Käytännössä siis puolueen ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ovat siunanneet lain lähettämisen eduskuntaan, mutta esityksen nykysisältöä ei voida eduskuntaryhmässä hyväksyä.

Vasemmistoliiton lehti Kansan Uutiset kirjoitti Saramon haastattelun yhteydessä, että ”potilasturvallisuuslaista tuli vasemmistoliitolle hallituskysymys”.

Demokraatti tavoitti illalla Saramon kommentoimaan asiaa.

Onko potilasturvallisuuslaki teille hallituskysymys?

– Toivottavasti ei. Kysehän on siis siitä, että me emme sitä semmoisenaan voi hyväksyä. Tokihan me toivomme, että lakiesitys muuttuu, jotta se on aidosti suojelutyölaki eikä lakonmurtolaki. Tietysti se ei ole meidän käsissämme, jos me joudumme äänestämään sitä vastaan. Mitä se sitten tarkoittaa, on toki sitten muiden käsissä. Tietenkään me emme nyt lähde siitä, että näin (lähtö hallituksesta) tulee käymään, vaan uskomme, että laki muuttuu.

Onko hallituksessa sovittu, että te voitte tarvittaessa äänestää vastaan?

– Me olemme koko ajan kertoneet, että asia on se, että me emme voi hyväksyä tässä muodossa sitä. Eli se on selvää kaikille. Mutta ei kai siitä ole voitu sopia. En osaa sanoa sitten mitä kaikkea valtioneuvostossa on puhuttu.

Eli jos te joudutte äänestämään tätä vastaan, lähdettekö te hallituksesta?

– Emme me tietenkään ole lähdössä hallituksesta. Kuten sanottu, sitten se on tietysti muiden käsissä, mutta totta kai me lähtökohtaisesti lähdemme sitä lakia muuttamaan. Meillä ei ole tietenkään mitään hinkua pois hallituksesta.

Teillä ministerit ovat nyt hyväksyneet lain lähettämisen eduskuntaan, mutta eduskuntaryhmä ei lakia tässä muodossa hyväksy. Pelaatteko te nyt kahdella pakalla?

– Ei, päinvastoin. Me olemme koko ajan sanoneet linjamme sekä ulos että hallituksen sisällä selkeästi. Mutta tiedostamme sen, että valtioneuvostolla on velvollisuus perustuslainkin mukaan varmistaa pakollinen suojelutyö. Siltä osin tietysti tämä laki on ollut pakko päästää eduskuntaan. Nyt sitten aikataulusyistä se loppuviilaus – sehän on parantunut huomattavasti – jää nyt eduskunnan tehtäväksi.

Mitä lakiesityksessä vielä pitää viilata, että se on ok?

– Siellä on useitakin pykäliä, joita me olemme pointanneet, eri asioita. Yksinkertaistaen kyse on siitä, että suojelutyö pitää varmistaa, erityisesti tietysti teho-osastot, joista on julkisuudessa keskusteltu. Sitten kaikki ylimääräinen varmuuden vuoksi tehtävä lakon rajaaminen ei ole meistä hyväksyttävää.

Hoitajajärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi (katso Rytkösen tviitti uutisen alta), että tämä on poliittista peliä. Miten vastaisitte hänelle?

– Ehkä parempi on olla kauheasti vastaamatta. Luulen, että hoitajat kuitenkin arvostavat sitä, että yksi puolue kääntää kaikki kivet ja tekee kaikkensa heidän työtaisteluoikeuksiensa puolesta. En nyt sitten tiedä, että mitä Tehyn johto tässä ajattelee.

Vasemmistoliitolla on 16 kansanedustajaa, kaikilla hallituspuolueilla yhteensä 117.