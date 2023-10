Kuinka kauan rasismi lämmittää koteja ja onko kokoomuksen talouspolitiikka immuuni todellisuudelle?

Kokoomus mielletään jostain syystä vahvaksi talouspuolueeksi, vaikka mikään ei puolla, että puolue olisi koskaan onnistunut valtiontaloudessa. Iisakki Kiemunki

Päinvastoin puolueen vetovastuulla Suomen kasvu on aina ollut kituliasta, velkaa on otettu järkyttävät määrät ja suoriutuminen millä tahansa mittarilla on ollut surkeaa keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Suhdanteesta riippumatta.

Sama pätee myös eurooppalaiseen sisarpuolueeseen EPP:hen, joka on määrittänyt EU:n talouspolitiikkaa koko 2000-luvun. Kasvua kuristaneesta austerity-ajattelusta finanssipolitiikassa on osin luovuttu vasta koronakriisin myötä, mutta Suomessa on kevään vaalien jälkeen palattu vanhaan, huonoksi osoittautuneeseen malliin.

VM:n ennusteet vaikuttavat olevan ns. ideologisesti virittäytyneitä.

NIINPÄ Suomi alisuoriutuu jälleen seuraavat vuodet pahasti. Nyt on jo selvää, että velkalaiva ei ole lupauksista huolimatta kääntymässä kuin kohti pohjaa, eivätkä työllisyyden tai kasvun näkymät ole yhtään sen valoisammat.

Toki valtiovarainministeriö ennustaa kerrankin huomattavasti positiivisemmin talouskasvusta kuin mikään muu ennustelaitos, mutta oma uskoni VM:n ennustamiseen ei ole vahvoissa kantimissa. Marinin hallitus päihitti kerta toisensa jälkeen ministeriön pessimistiset ennusteet, ja Orpon hallitus alittanee tuon saman riman reippaasti.

Vaikka sitä ei ääneen saisi sanoa, VM:n ennusteet vaikuttavat olevan ns. ideologisesti virittäytyneitä. Sosiaaliturvaleikkausten työllistävä vaikutus ennustemalleissa ei taida ottaa huomioon vaikkapa työvoiman syrjäytymisastetta ja ihmisten niin sanottuja vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Kuten esimerkiksi työmarkkinakaaosta, itsemurhia, masennusta, näpistelyä, väkivaltaa ja muuta rikollisuutta itsensä kehittämisen ja kimaltelevien urapolkujen vastapainona.

Kysymys kuuluu, kuinka kauan Orpon hallitus kykenee uskottavasti syyttämään edeltäjäänsä talouden ongelmista?

KUN Suomi nyt sukeltaa syvemmälle eivätkä ylimmälle tulodesiilille ohjatut veroedut valukaan öljyksi talouden rattaisiin, kokoomus tulee tietysti tarjoamaan lääkkeeksi aina vain lisää leikkauksia.

Kysymys kuuluu, kuinka kauan Orpon hallitus kykenee uskottavasti syyttämään edeltäjäänsä talouden ongelmista? Kokoomuksen ydinkannattajat eivät tosielämässä välitä valtionvelasta pätkääkään – heitä kiinnostaa oman taloutensa kehitys, jota hallituksen toimet varmasti vahvistavat lyhyellä aikavälillä.

Näiltä osin ”kykypuolueen” politiikka lienee immuuni todellisuudelle. Heikko kohta hallituksessa on eduskunnassa kiivaasti, jopa huomattavasti kokoomuskollegoitaan kiivaammin, fiskaalikonservatiivista linjaa puolustavissa persuissa.

Mutta kun ensi vuonna rakentaminen lamaantuu ja tehtaat leikkaavat tuotantoa, lomautus- ja irtisanomislappuja jaetaan erityisesti persujen miesäänestäjille. Tasan sille porukalle, joka tekee tutkimusten mukaan vahvimmin äänestyspäätöksiään oman lompakkonsa kautta.

He huomaavat, että työttömyysturva onkin leikattu ja bensa on edelleen yhtä kallista. Kauanko rasismi lämmittää koteja?