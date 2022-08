Kuka Helsinkiä johtaa?

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat olleet otsikoissa jo useamman kuukauden ajan. Anita Hellman Helsingin SDP:n puheenjohtaja

On surullista, miten välinpitämättömästi niin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) kuin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna aluksi suhtautuivat tilanteeseen ja kuinka ohutta tuntuu ymmärrys edelleen olevan, vaikka viimein on asiasta julkisuuteenkiin lausuttu.

Ei voi kuin ihmetellä lyhytnäköisyyttä ja ymmärryksen puutetta. Eikö kyetä näkemään miten isosta ongelmasta on kyse jokaiselle, jolta palkka on jäänyt puuttumaan kokonaan tai osittain? Tilanne on Helsingille iso häpeä.

Jos pormestari ei toimi, kuka toimii, kenellä on valta?

Nyt täytyy keskittyä siihen, että asia saadaan korjattua – maksamattomat palkat maksuun ja tarvittava koulutus järjestelmän käyttöön. On myös olennaista, että järjestelmän puutteet korjataan.

Palkkakuitin tulee olla selkeä ja saatavilla helposti, niin että työntekijät pääsevät tarkistamaan palkan oikeellisuuden helposti ja vaivattomasti. Kun virheet on korjattu, tulee käydä tilanne läpi. Tutkia, mistä tämä katastrofi johtui ja miten vastaavalta tulevaisuudessa vältytään.

LYNKKAAMISIIN EI kuitenkaan kannata lähteä, tuskin kyse on yhden henkilön virheestä. Mutta kyllä meidän kaupunkilaisten on esitettävä kysymys: kuka kantaa vastuun? Kuka ottaa ohjat, kun tilanne kriisiytyy?

Vastuun välttely saattaa kertoa johtajuuden puutteesta, mutta kertooko se myös siitä, että kaupungin koneisto on sekava ja raskas? Vahingon hetkellä haluaisin kuulla sanat: ”Kannan tästä vastuun, asia korjataan ja vahingot korvataan. Lupaan, että vastaavaa ei enää tule tapahtumaan”.

On puhuttu johtajuuden puutteesta. Sitäkin varmasti on. Tulee kuitenkin kysyä, onko ongelmaa myös johtamisjärjestelmässä?

Meneillään on toinen valtuustokausi pormestarivetoisesti. Onko kaupungin johtaminen parantunut? Ovatko kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet kaventuneet vai kasvaneet? Mihin loppujen lopuksi apulaispormestareiden ja valittujen luottamushenkilöiden valta riittää, mihin haluamme sen riittävän? Jos pormestari ei toimi, kuka toimii, kenellä on valta?

Viime vuodet ovat osoittaneet, että maailma voi mullistua hetkessä. Meitä uhkaa energiakriisi, lähellämme käydään julmaa sotaa. Haluaisin tietää, kuka kaupunkiamme johtaa, kun johtajuutta eniten tarvitaan?

Kirjoittaja on Helsingin SDP:n puheenjohtaja.