Kuka meitä hoitaa?

Kulunut hallituskausi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen. Meitä on koetellut maailmanlaajuinen pandemia. Ja juuri kun olemme avaamassa yhteiskuntaa olemme sellaisen äärellä, johon en itse uskonut koskaan joutuvani. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja pandemia ovat korostaneet perheiden ja läheisten ihmissuhteiden arvon merkitystä. Sari Ala-Heikkilä SDP:n kaupunginvaltuutettu, Vaasa

Poikkeustilanteissa voimme todeta suomalaisen hyvinvointivaltion sosiaali- ja terveyspoliittisen järjestelmän olevan monelta osin riittävän toimintakuntoinen. Sitä ei voida kuitenkaan ylläpitää kutsumuksella, ja se tulee esille tämänhetkisissä työtaisteluissa.

Sote-alan työvoimapula on todellinen. Ihmiset tarvitsevat hoitoa, hyvän kasvatuksen ja tukea erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Työntekijät tarvitsevat sellaisen palkan, jolla voivat tulla toimeen.

Ammattibarometrin mukaan eniten työvoimapula koettelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. TEM:n 2021 raportin mukaan sote-palveluista jäi saamatta 32 000 työntekijää, jo vuonna 2020 työvoimapulan vuoksi. Tilanne on johtanut siihen, että terveysasemia, sairaaloiden osastoja ja kokonaisia vanhuspalveluyksiköitä on jouduttu sulkemaan, koska ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole ollut saatavilla. Tähän ei siis ole vaikuttanut ainoastaan työtaistelutilanne.

Koronapandemia on tehnyt hoitajapulan yhä näkyvämmäksi ja kärjistänyt tilannetta entisestään. Lähivuosina hoitajien tarve kasvaa yhä, kun väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa. Ammattijärjestöjen mukaan on tällä vuosikymmenellä saatava mm. vanhuspalveluihin lisää arviolta 30 000 työntekijää.

On syytä ottaa käyttöön kaikki keinot, saadaksemme lisää hoitajia ja olemassa olevia pysymään alalla. Palkkatasa-arvon edistäminen on naisvaltaisen sote-alan pelastusohjelman tavoitteena. Palkkauksen parantaminen on keskeisin ja välttämättömin osa hoitajapulan ratkaisua.

Hoidon laatu on kärsimässä ja kansalaisten oikeus perustuslainmukaiseen hoitoon vaarantuu, jos tilannetta ei korjata. Kuka meitä siis tulevaisuudessa hoitaa?

Kirjoittaja on aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu Vaasasta.