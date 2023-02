Kuka muistaisi yksinasuvat, eroperheiden lapset ja etävanhemmat?

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa eli lähes puolet kaikista asuntokunnista ovat yhden hengen talouksia. Vuodesta 1990 alkaen yksinasuvien määrä on tuplaantunut. Yksinasuvista kolmannes on pienituloisia tai köyhiä ja he ovat yliedustettuna toimeentulotuen saajissa.