”Kuka onkaan kova ja kohtuuton?” – SAK puuttui välittömästi Orpon puheisiin

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan SAK:n ilmoittamat mahdolliset toimet ovat kohtuuttoman kovia ottaen huomioon Suomen taloudellinen tilanne ja millaisia uudistuksia hallitus on tekemässä.

– Hallitus laskee työntekijöiden irtisanomiskynnystä, tekee ensimmäisestä sairauspäivästä palkatonta, vaikeuttaa nuorten pääsyä ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle, romuttaa iäkkäiden työttömien toimeentulon ja poistaa työttömäksi joutuvan perheellisen työttömyysturvasta lapsikorotukset. Nämä ja hallituksen muut suunnitelmat heikentävät työntekijöiden asemaa ja eläkeläisten toimeentuloa. Kuka onkaan kova ja kohtuuton tavallisen ihmisen näkökulmasta, SAK:n johtaja Jyrki Konola kysyy tiedotteessa.

Konolan mukaan Orpon-Purran hallitus on unohtanut kansalaiset. Hänen mukaansa vaatimus tasapuolisuudesta on vaatimus oikeudenmukaisuuden puolesta.

– Hallitusohjelma on täynnä elinkeinoelämän ja firmojen toiveita. Siellä on lukuisia työelämämuutoksia, joilla ei ole mitään vaikutusta työllisyyteen tai julkisen talouden tasapainoon. Silti ne ovat siellä. Hallitus ja yritysmaailman etujärjestöt kehuvat kilvan ohjelman erinomaisuutta. Vaatimus toimien tasapainottamisesta on kohtuullinen ja oikeutettu.