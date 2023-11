Kuljetusalan liitto aikoo estää Teslojen tuonnin kaikissa Ruotsin satamissa

Kädenvääntö sähköautovalmistaja Teslan ja Ruotsin ay-liikkeen välillä uhkaa laajeta entisestään. Kuljetusalan liitto Transport aikoo ensi viikon perjantaina estää Teslojen tuonnin kaikissa maan satamissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsin autokorjaamotyöntekijöitä edustava IF Metall aloitti lakon yhtiön korjaamoissa lokakuun lopulla. IF Metall on vaatinut Teslaa allekirjoittamaan työehtosopimuksen. Tesla torjuu vaatimuksen tiukasti ja ilmoitti uutistoimisto TT:lle, ettei se aio hyväksyä mitään uusia sopimuksia olemassa olevien lisäksi.