Kulmuni: Suomella on kolme vaihtoehtoa: ”Näivettymisen, surkastumisen ja elinvoiman tie”

Vesa Vihriälän johtama professorityöryhmä on jättänyt tänään raporttinsa, jossa haetaan Suomen taloudelle tietä ulos koronakriisistä ja eväitä maamme jälleenrakentamiseen. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan tie on pitkä ja tulee kestämään vuosia.

DEMOKRAATTI Demokraatti

”Vaikuttavilla elvytystoimilla lähivuosien aikana koko Suomi on saatava kasvuun. Työpaikat ja yritykset on kannateltava kriisin yli. Osaamista, innovaatiota sekä investointeja kestävään kehitykseen on vauhditettava eri puolilla maata. Ihmisten luottamusta arjen turvallisuuteen on vahvistettava. Toimivat peruspalvelut kunnissa varmistavat eri ikäisten hyvää elämää.”

Kulmunin mukaan elvytystoimet lisäävät valtion menoja ja valtion velkaantumista lähivuosina.

”Vihriälän työryhmä muistuttaa, että elvytyksen rinnalle on haettava toimet, joilla julkinen talous pysyy vakaalla ja tasapainoisella uralla. Tulevien sukupolvien taakkaa ei voi lisätä loputtomiin.”

Kulmuni sanoo, että Suomella on tässä valittavana lähivuosien aikana kolme vaihtoehtoa.

”Ne ovat Näivettymisen tie, Surkastumisen tie ja Elinvoiman tie. Veronkorotuksilla haettava julkisen talouden tasapaino on pidemmän päälle näivettymisen tie. Ihmisiltä ja yrityksiltä loppuisi happi. Surkastumisen tiellä haetaan sopeutusta puolestaan rajuilla ja nopeilla menojen leikkauksilla. Se hyydyttäisi kasvun ja lisäisi eriarvoisuutta.”

”Paras valinta on elinvoiman tie. Se vaatii rohkeutta uudistuksiin, jotka helpottavat työllistämistä ja työllistymistä. Elinvoiman tie tuo työmarkkinoille joustavuutta, joka lisää kriisien sietokykyä. Koko maan ja kaikkien ihmisten voimavarat on saatava käyttöön. Tarvitsemme yrityksille kannusteita investointeihin ja osaavaa työvoimaa. Fiksut tavat toimia lisäävät tuottavuutta niin yrityksissä kuin julkisissa palveluissakin.”